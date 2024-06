Alligatoah veröffentlicht Wolf Biermann-Cover “Der Hugenottenfriedhof”

Alligatoah ist nicht -vorerst- vom Mond zurück, hat in dieser Zeit (Mond-Anwesenheit) ein Crossover-Album veröffentlicht, sondern überrascht jetzt mit einem Wolf Biermann-Cover zum Song “Der Hugenottenfriedhof”. Dabei handelt es sich um die 4. Coverversion aus dem kommenden WOLF BIERMANN Coveralbum „Wolf Biermann RE:IMAGINED – Lieder für jetzt!“, welches am 15.11.24 via Clouds Hill erscheinen wird.

© Wolf Biermann RE IMAGINED – Lieder für jetzt!

ALLIGATOAH ÜBER SEIN COVER:

„Als mein Vater so alt war, wie ich ist er mit seiner Gitarre durch Westdeutschland gezogen und hat Wolf Biermann Lieder vor kleinem Publikum gesungen. Das Lied zu covern ist für mich also in erster Linie eine Hommage an meinen Vater. Natürlich kam ich so auch früh mit Biermanns Werk in Berührung aber den “Hugenottenfriedhof” habe ich erst jetzt entdeckt. Ich gebe zu, dass ich nicht jede Referenz in den Strophen verstehe, aber die Refrainzeilen sprechen mir aus der Seele und die Auseinandersetzung mit dem Tod ist mir in meinen eigenen Liedern wohl vertraut.“

WARUM IST WOLF BIERMANN DEINER MEINUNG NACH IMMER NOCH AKTUELL?

„Biermann ist in meiner Wahrnehmung jemand, der energisch hinter einer Sache steht und trotzdem lautstark gegen ihre falsche Umsetzung protestiert. Genau diese Mentalität ist heute selten geworden aber dringend nötig.”

Stream

https://www.wolf-biermann.de