Jesus On Extasy: Neuer Song „Days Gone By“ + Video

Die Rocker von Jesus On Extasy haben mit „Days Gone By“ einen neuen Track am Start. Dieser kommt mitsamt einem Musikvideo. Anfang des Jahres stieg Dorians Bruder Chai Deveraux aus der Band aus (wir berichteten hier). Nach einigen Monaten Pausen und hoffentlich ausreichend viel Klarheit gibt es neue Musik und einen Plattendeal mit Metropolis Records. Frontmann Dorian Deveraux dazu: „Die lange Pause war notwendig, um mir bewusst zu machen, wer ich bin, was ich will und wie ich diesen Weg als JoE auch in Zukunft weitergehen möchte. Unsere Musik wird härter, kompromissloser und vor allem authentischer.“

Auch hier gibt es noch Einflüsse aus der Zeit der Pandemie zu spüren: „Ich habe ungefähr drei Monate in völliger Isolation verbracht, abgesehen von Zoom-Anrufen oder Textnachrichten. Aus diesem Grund konzentrieren sich einige Texte in unserem neuen Material auf das Thema Isolation oder Depression, da sie die Abwärtsspirale widerspiegeln, in der ich mich damals befand.“

Hier das Musikvideo zu „Days Gone By“: