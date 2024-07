Avantasia kündigen Album “Here Be Dragons” samt gleichnamiger Tour 2025 an

Der Edguy-Frontmann Tobias Sammet kündigt für sein Avantasia-Projekt ein neues Studioalbum namens “Here To Be Dragons” sowie eine gleichnamige Tour im Frühling 2025 an. Erscheinen soll das Werk im kommenden Jahr, aktuell wird noch daran gefeilt.

Sammet erklärt: „Die diesjährige Sommerfestivalsaison war nur der Beginn einer neuen Ära von AVANTASIA, ein Vorgeschmack sozusagen. Die Shows unserer eigenen ‚Here Be Dragons‘-Tour werden das einzig Wahre sein, eine Reise in eine Welt der Wunder, in der die Menschen alles andere in ihrem wirklichen Leben vergessen und sich mir auf der anderen Seite anschließen können. Es ist ein immersives Erlebnis mit Spezialeffekten und einer riesigen Produktion, größer und besser als alles, was wir je gemacht haben. Und es ist fantastische neue Musik in Arbeit; hymnische und epische Songs, die nahtlos zu unseren Klassikern passen, und einige fast vergessene Songs, die es vielleicht auch in die Live-Setlist schaffen.

„Ich kann es kaum erwarten, unser brandneues Album ‚Here Be Dragons‘ fertigzustellen und der Welt zu präsentieren und dieses neue Bühnenspektakel auf die Straße zu bringen. Ja, tatsächlich, AVANTASIA ist zurück!“

Das neunte Album von AVANTASIA, „A Paranormal Evening With The Moonflower Society“, wurde im Oktober 2022 über Nuclear Blast veröffentlicht. Die Scheibe war der Nachfolger von „Moonglow“, das 2019 herauskam.

2025 Tourdates:

Mar. 14 – Hamburg – Germany, Sporthalle

Mar. 15 – Brussels – Belgium, AB Box

Mar. 16 – Paris – France, Olympia

Mar. 18 – Esch-sur-Alzette – Luxembourg, Rockhal

Mar. 20 – Berlin – Germany, Columbiahalle

Mar. 21 – Bamberg – Germany, Brose Arena

Mar. 22 – Bochum – Germany, RuhrCongress

Mar. 24 – London – England, The Roundhouse

Mar. 26 – Tilburg – Netherlands, O13

Mar. 28 – Stuttgart – Germany, Schleyerhalle

Mar. 29 – Prague – Czech Republic, Forum Karlin

Apr. 01 – Budapest – Hungary, Barba Negra

Apr. 02 – Vienna – Austria, Gasometer

Apr. 04 – Munich – Germany, Zenith

Apr. 05 – Frankfurt am Main – Germany, Jahrhunderthalle

Apr. 06 – Cologne – Germany, Palladium

Apr. 08 – Milan – Italy, Alcatraz

Apr. 09 – Zurich – Switzerland, The Hall

Apr. 11 – Barcelona – Spain, Razzmatazz

Apr. 12 – Madrid – Spain, Vistalegre

© Avantasia Here Be Dragons Tour 2025