Benji Gregory: Schauspieler aus “Alf”-Serie gestorben

In den 1980er-Jahren wurde Benji Gregory durch die Serie “Alf” einem Millionenpublikum bekannt. Nun wurde bekannt, dass der Schauspieler mit 46 Jahren verstorben ist. Seine Schwester teilte dem Portal “TMZ” mit, dass er bereits am 13. Juni 2024 auf dem Parkplatz einer Bank in Peoria im Bundesstaat Arizona tot in seinem Auto aufgefunden worden sei.

Weiterhin ergänzt sie, die Schwester, auf Facebook, dass die Familie vermutet, er sei dort eingeschlafen und habe aufgrund der Hitze einen Hitzeschlaf bekommen.

Benji Gregory spielte von 1986 bis 1990 (in Deutschland) den Jungen Brian Tanner in der Serie Alf (kurz für: Alien Life Form; außerirdische Lebensform).

Der deutsche Synchronsprecher Dirk Meyer äußerte sich ebenfalls mitfühlend dazu.

Gregory spielte außerdem in den Serien “The A-Team”, “Punky Brewster” oder “Amazing Stories”.

Ruhe in Frieden.