Eisbrecher veröffentlichen die Single „Wir sind Gold“

Eisbrecher veröffentlichen ihre neue Single „Wir sind Gold“ am heutigen Sonntag gibt es um 18 Uhr auch eine Videopremiere. Anlass ist entweder ein runder und halbrunder Geburtstag der Band. Dieses Jahr feiert die Gruppe ihr 20-jähriges Bandjubiläum mit dem am 18. August 2023 veröffentlichten Werk namens “Eisbrecher – Es bleibt kalt°! (2003-2023)” als 2CD-Digipack, Doppel-Vinyl (eine Platte schwarz, eine weiß) und Digital Audio Longplayer erscheint. Stream hier.

© Eisbrecher – Wir sind Gold Cover

„Wir sind Gold“ gab es bislang nur auf einer speziellen Promo-CD und der US-Version von “Sturmfahrt” und ist bis dato digital unveröffentlicht.

TRACKLIST Doppel-CD Eisbrecher – Es bleibt kalt°! (2003-2023)

CD1 Tracks 2003-2013: Mein Blut / Eiszeit / Schwarze Witwe (2018) / This is Deutsch / Ohne Dich / Amok / Vergissmeinnicht / Augen unter null / Böse Mädchen / Eisbrecher (2013) / Leider / Herzdieb / Verrückt / Die Engel / Herz aus Eis / Kein Mitleid / Heilig / Herz steht still / Miststück 2012 / Anfang

CD2 Tracks 2013-2023: 1000 Narben / Sturmfahrt / FAKK / Zwischen uns / Was ist hier los? / Freiflug / Volle Kraft voraus / Im Guten im Bösen / In einem Boot / Kontrollverlust / Rot wie die Liebe / Eisbär / Noch zu retten / Anna Lassmichrein Lassmichraus / Liebe macht Monster / Schock / Automat / Out of the Dark / Himmel / Wir sind Gold

TRACKLIST Doppel-Vinyl Eisbrecher – Es bleibt kalt°! (2003-2023)

Vinyl 1 (white) Tracks 2003-2013: Mein Blut / This is Deutsch / Ohne Dich / Amok / Augen unter null / Eisbrecher (2013) / Leider / Verrückt / Heilig / Miststück 2012 / Anfang (Bonus)

Vinyl 2 (black) Tracks 2013-2023: 1000 Narben / Sturmfahrt / FAKK / Freiflug / In einem Boot / Eisbär / Liebe macht Monster / Schock / Out of the Dark / Himmel / Wir sind Gold (Bonus)

DISCOGRAPHIE

EISBRECHER (2004) / ANTIKÖRPER (2006) / SÜNDE (2008) / EISZEIT (2010) / EISKALT (Best Of, 2011) / DIE HÖLLE MUSS WARTEN (2012) / SCHOCK (2015) / SCHOCK LIVE (CD + DVD, 2015) / STURMFAHRT (2017) / EWIGES EIS – 15 JAHRE / EISBRECHER (Best Of, 2018) / MERA LUNA FESTIVAL 2018 (Live, 2020) / SCHICKSALSMELODIEN (2020) / LIEBE MACHT MONSTER (2021)

neu: EISBRECHER – ES BLEIBT KALT°1 (2003-2023) (VÖ: 18. August 2023)