Jan Delay veröffentlicht seine neue Video-Single “Siehst Du das genauso?”

Am 3. Mai 2024 erscheint von Jan Delay das Best-Of namens “Forever Jan (25 Jahre Jan Delay)“ und kürzlich erschien seine neue Video-Single “Siehst Du das genauso?”. Darauf sind seine größten Hits und zwei komplett neue Songs. Zusätzlich gibt es eine Sammlung legendärer Nebenprojekte und Raritäten (Ehrensache für einen, der stets unter der Oberfläche gediggt hat und dessen zweiter Song überhaupt eine Ode an die B-Seite war) sowie die besten Momente seiner Lockdown-Initiative Diskoteque. Der Song “Siehst Du das genauso?” ist im Original von Sportfreunde Stiller.

© Jan Delay – Forever Jan (Artwork)

“Als der Song vor ca. 20 Jahren rauskam, hat mich der Refrain total geflashed. Sowohl vom Text, als auch von der Melodie. Als klar war, dass ich ein Best Of mache, hab ich nach möglichen Cover-Songs geguckt. ich wollte unbedingt noch einen Song covern und in anderem Licht erscheinen lassen, weil das für mich auch viel mit Jan Delay zu tun hat. Während ich mich so durch meine Favoriten von Udo, Rio und Toco skippte, fiel mir auf einmal dieser Song wieder ein. Sofort als ich den Refrain hörte, durchfuhr es mich wie ein Schlag und es war klar: Auf jeden Fall diesen hier!! Nur in happy und zum feiern!!” – Jan Delay️

Die TV-Premiere war bei „Klein Gegen Gross“ am 03.02.2024 in der ARD.

