Grossstadtgeflüster verschieben Teile der „Das Über-Icke Live 2024“ Tour

Die Band Grossstadtgeflüster musste kürzlich leider eine schlechte Nachricht verkünden. Bedauerlicherweise müssen Grossstadtgeflüster auf Grund eines Unfalls des Schlagzeugers Chriz, Teile ihrer fast ausverkauften Tour zum neuen Album „Das Über-Icke“, welches am 9.2. erscheint, verschieben. Das Statement der Band dazu:

„Ihr lieben, richtige bad news!

Chriz hatte einen Unfall, bei dem seine Bizepssehne zerfetzt ist. Das bedeutet OP und Reha, mindestens 12 Wochen. Es zerreißt uns das Herz euch hier mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund dieser Situation leider den größten Teil unserer Tour verschieben müssen.

Bzgl. der Österreich Termine sind wir guter Dinge, dass die wie geplant stattfinden können.

Unser Booking hat es in kürzester Zeit geschafft, Ersatztermine zu finden.

Eure Tickets behalten für die neuen Dates natürlich ihre Gültigkeit. Aber wer an den neuen Terminen nicht kann, kann die Tickets natürlich zurückgeben.

Es tut uns unendlich leid, wir hatten so Bock auf euch, sind wahnsinnig traurig und hoffen, dass alles gut wird, Chriz möglichst bald wieder der alte is und auf die Pauke hauen kann.

Danke für euer Verständnis! Wir hoffen das unser Album ab Freitag ein kleiner Trost ist. Und hey, vielleicht können wir dann in ein paar Monaten alle die Texte besser…Man ey.

😢💔

Jen, Raphi, Chriz“

Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das Über-Icke Live 2024

02.05.2024 AT-Salzburg /// SZENE /// Hochverlegt vom Rockhouse

03.05.2024 AT-Wien /// Arena Open Air

04.05.2024 AT-Graz /// Orpheum

05.09.2024 DE-Hannover /// Capitol /// verschoben vom 08.03.2024

06.09.2024 DE-Münster /// Skaters Palace /// verschoben vom 22.03.2024

07.09.2024 DE-Berlin /// Columbiahalle /// verschoben vom 30.03.2024

19.09.2024 DE-München /// TonHalle /// verschoben vom 02.03.2024

20.09.2024 DE-Leipzig /// Haus Auensee ///Hochverlegt vom Täubchenthal

/// verschoben vom 09.03.2024

25.09.2024 DE-Hamburg /// Sporthalle /// verschoben vom 23.03.2024

26.09.2024 DE-Köln /// E-Werk /// verschoben vom 21.03.2024

04.10.2024 DE-Stuttgart /// Im Wizemann /// verschoben vom 01.03.2024

05.10.2024 DE-Wiesbaden /// Schlachthof /// verschoben vom 29.02.2024

09.10.2024 CH-Bern /// Bierhübeli /// verschoben vom 24.02.2024

10.10.2024 CH-Zürich /// Komplex 457 /// verschoben vom 23.02.2024

11.10.2024 DE-Lindau /// Club Vaudeville /// verschoben vom 22.02.2024

Tickets sind unter eventim.de erhältlich sowie an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen.

© Grossstadtgeflüster Das Über-Icke Live 2024 Tour

