Electric Callboy verkünden finale Gäste für das Escalation Fest 2023

Die Band Electric Callboy verkündete kürzlich die finalen Special Guests für das Escalation Fest 2023. Am 23. September 2023 wird das Festival abermals in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen stattfinden. Kürzlich kündigte die Gruppe folgende Supports an: Swiss & die Andern, Rise Of The Northstar und The Butcher Sisters. Jetzt gibt es mit Mehnersmoos und Future Palace Nachschube und die letzten beiden Acts für dieses Event.

Komplettes Lineup:

Electric Callboy

Swiss & die Andern

Mehnersmoos

Rise Of The Northstar

Future Palace

The Butcher Sisters

© Escalation Fest 2023

Electric Callboy 2024:

02.02.2024 – DE – Berlin, Velodrom

03.02.2024 – DE – Hannover, ZAG Arena

10.02.2024 – CH – Basel, St. Jakobshalle

23.02.2024 – DE – Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

24.02.2024 – DE – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

02.03.2024 – DE – Dresden, Messe