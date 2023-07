Fury In The Slaughterhouse mit Musikvideo zu “Don’t Give Up”, kommen auf Tour

Fury In The Slaughterhouse veröffentlchen zur neuen Single “Don’t Give Up” auch ein Musikvideo. Dieses könnt ihr weiter unten ansehen. Das neue Studioalbum “HOPE” erscheint am 28. Juli.

Der Song ist der Soundtrack zur großangelegten Awareness- und Spendenkampagne #HoffnungVerändertAlles, mit der die Band auf ihrer laufenden Open Air Tour auf die Arbeit von insgesamt 17 verschiedene NGOs und gemeinnützige Organisationen aufmerksam macht. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.fury.de/hope.

FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE – “Don’t Give Up” (Single) Musikvideo:

FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE – “HOPE” Open Air Tour 2023

Tickets: https://linktr.ee/Furyintheslaughterhouse

11.07. Worpswede, Music Hall (Warm Up Show – ausverkauft)

14.07. München, Tollwood Festival

15.07. Büren, Almeauen

21.07. Bremen, Seebühne (ausverkauft)

22.07. Halle, Preißnitzinsel (mit il Civetto)

28.07. Gelsenkirchen, Amphitheater (Restkarten)

29.07. St. Goarshausen, Loreley (mit Thees Uhlmann & Band)

10.08. Dresden, Junge Garde

11.08. Erfurt, Open Air am Central Park

12.08. Berlin, Zitadelle Spandu (mit Thees Uhlmann & Band)

18.08. Braunschweig, BraWo Bühne

19.08. Hannover, Gilde Parkbühne (ausverkauft)

26.08. Lübeck, Kulturwerft Gollan (Restkarten)

01.09. Loshei am See, Strandbad Open Air

02.09. Gießen, Gießener Kultursommer (mi il Civetto, Restkarten)

09.09. Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

10.09. Köln, Tanzbrunnen (mit il Civetto)

© Fury In The Slaughterhouse – HOPE Tour 2023