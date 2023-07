Ghost veröffentlichen Cover von “Stay” von den Shakespears Sister

Die mit Gold-ausgezeichnete schwedische band Ghost veröffentlichen ihr Cover von dem Song “Stay” von den Shakespears Sister. Es war im Jahre 1992 in Hit der Gruppe und bekam Gold. Schauspieler Patrick Wilson ist als Gastsänger mit dabei. Der Song ist in den Credits vom Horrorfilm “Insidious: The Red Door” zu hören. Eine andere Version des Covers ohne Wilsons Input erscheint im Extended Box-Set vom aktuellen Studioalbum “Impera”, das am 28. Juli 2023 erscheinen soll.

