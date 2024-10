Gothminister veröffentlicht 4-Track-EP und „Tonight“-Musikvideo – der letzte Teil der „Pandemonium“-Saga

Norwegens Gothminister veröffentlicht eine 4-Track-EP und das „Tonight“-Musikvideo – der letzte Teil der sogenannten „Pandemonium“-Saga. Das alles pünktlich zu Halloween. Die EP beinhaltet Songs des neuesten Albums „Battle Of The Underworlds“ sowie eine bisher unveröffentlichte Originalversion des Eurovision-Pre-Contest-Hits „We Come Alive“. Außerdem gibt es auch ein letztes Musikvideo für „Tonight“, das der kolossalen Pandemonium-Saga entnommen wurde.

In zufälliger Reihenfolge wurden bisher 5 Musikvideos veröffentlicht, wobei dieser letzte Teil, „Tonight“, den letzten Kampf zwischen dem bösen König Gothminister und dem Anführer der Aufstände gegen den König (Pandemonium) enthält, auch bekannt als Anführer des Werwolf-Clans, der sich mit dem Clan der Hexen (Battle of the Underworlds) zusammengeschlossen hat.

„Heute Abend liegt Veränderung in der Luft. Die Rache des Königs! Wir sind endlich beim letzten der 6 Musikvideos in meiner Hexalogie über den bösen König Gothminister und seinen Kampf angekommen“, kommentiert GOTHMINISTER. „Ich hoffe, es gefällt euch allen!“

„Tonight“ EP Tracklist:

Tonight We are the heroes We Come Alive (In The End Original version) Creepy shadows

Im Mai 2024 veröffentlichten GOTHMINISTER ihr vielgelobtes Album „Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds“ über AFM Records und knüpfen damit dort an, wo ihr Vorgänger „Pandemonium” aus dem Jahr 2022 aufgehört hat. Das Werk eroberte die Charts, schaffte es auf Platz eins der deutschen Alternative Charts und wurde bei den Dark Music Awards zum „Album des Jahres 2022“ gewählt. Der Song „We Come Alive“ wurde von GOTHMINISTER live vor mehr als 2 Millionen Fernsehzuschauern bei der nationalen Eurovision Song Contest-Auswahl für Norwegen aufgeführt.

Zur Unterstützung des neuesten Werks, Pandemonium II: The Battle of The Underworlds, wird GOTHMINISTER im März 2025 eine neue Europatournee starten.

https://gothminister.com/tour

© Gothminister We Come Alive Tour 2025