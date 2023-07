Green Day spielen neuen Song “1981”

In Quebec City hat die Band Green Day Anfang der Woche einen Song performt. Dieser Track nennt sich “1981” und wurde dort zum ersten Mal gespielt. Es ist bisher unklar, ob es eine Single werden wird oder generell von einer neuen Veröffentlichung stammt. Du kannst das Ganze hier anhören. Allerdings in einer eher schlechten Qualität. Man darf sich also überraschen lassen, was es mit diesem Stück neuer Musik auf sich hat.

