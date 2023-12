Uk-Fußballerin Gemma Wiseman tot mit 33 Jahren

Die Team GB-Fußballerin Gemma Wiseman wurde nur wenige Tage vor den Weihnachtsfeiertagen tot im Wald aufgefunden. Sie nahm sich im Alter von 33 Jahren das Leben. Ihre Ehefrau schrieb dazu auch unter anderem “it’s okay not to be okay”.

Laura Wiseman, die Gemma, im Jahre 2018 heiratete, fand sie in einem Wald. Mit ihr zusammen holte sie für UK die Bronze-Medaille im Deaf Football Championship in Italien im Jahr 2016.

Gemma Wiseman hinterlässt ihre Ehefrau und ihre drei Jahre alte Tochter.

Seit ihrem Tod gibt es eine GoFundMe-Seite.

Sollten Sie selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, suchen Sie sich bitte umgehend Hilfe. Bei der anonymen Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Ansprechpartner.

Telefonnummern der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 www.telefonseelsorge.de

