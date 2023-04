Hafensaengers veröffentlichen Video zu “So was wie Stars”, Debütalbum kommt

Die Punks von Hafensaengers haben kürzlich ihr Video zur Single “So was wie Stars” veröffentlicht und kündigen damit auch ihr Debütalbum an. Der Longplayer hört auf den Titel “Sehnsucht gedeiht im Dreck”. Das Album wird digital erscheinen und außerdem in physischer Form als limitierte farbige Vinyl-Auflage.

Zum Song “So was wie Stars” weiß Sänger Thomas folgendes zu sagen: „In diesem Song geht um die Höhen und Tiefen einer Musikerkarriere und die verrückten Emotionen, die damit einhergehen. Manchmal fühlen wir uns großartig und wie ein Star, aber manchmal fühlen wir uns vergessen und unsichtbar.

Wir singen über die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung, aber auch über die Erkenntnis, dass wir als Musiker immer noch unseren Spaß haben sollten, egal wie erfolgreich oder mittelmäßig unsere Karriere verläuft.

Es geht darum, dass wir uns selbst und unser Schaffen nicht zu ernst nehmen. Wir sollten unsere Musik machen und unseren Fans zeigen, wer wir sind, aber auch unsere Schwächen und unsere Unvollkommenheit akzeptieren.“

„So was wie Stars“ Video:

Aufgrund der gesundheitlichen Situation von Thomas, der nach einem akuten Nierenversagen im Jahr 2020 zunächst an der Dialyse hing, mittlerweile aber mit einer gesunden Spenderniere lebt, sind alle Hardcopy-Tickets mit einem Organspendeausweis ausgestattet. Denn nachweislich fällt die Entscheidung Organspender*in zu werden leichter, wenn man einen Ausweis in die Hand gedrückt bekommt. Es ist der Band ein persönliches Anliegen, jedes Ticket zusammen mit einem solchen Ausweis anzubieten.

RELEASE Shows

01.06.2023 Lünbeburg – Salon Hansen

02.06.2023 Hamburg – Indra

03.06.2023 Bad Segeberg – Lokschuppen

© Hafensaengers – Sehnsucht gedeiht im Dreck Artwork