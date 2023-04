J.B.O. – Auf “Meister der Musik”-Tour im Herbst/Winter

Kaum wartet man ein Vierteljahrhundert, schon gibt’s endlich ein Jubiläum im Hause J.B.O.! Die Erfinder des Comedy-Metals zelebrieren zum 25. Geburtstags ihres Meisterwerks “Meister der Musik” das gesamte Album live, am Stück und in Farbe (pink)! Schließlich war diese Platte 1998 das erste Top 10 Album (von insgesamt acht) der “Könige des Spaßmetalls”. Außerdem finden sich auf diesem Album – das nicht wenige Fans als das Beste von J.B.O. überhaupt bezeichnen – etliche Kult-Songs, die im Live-Konzert die Hütte wackeln lassen: “Verteidiger des Blödsinns”, “Ällabätsch”, “Wir ham ne Party” und natürlich darf auch “Ein guter Tag zum Sterben” nicht fehlen!

Nachdem das Album als CD inzwischen nicht mehr lieferbar ist, haben J.B.O. mit ihrer damaligen Plattenfirma eine limitierte Vinyl-Auflage als dreiseitiges Doppelalbum ausgehandelt, die kurz vor der Tour erscheinen wird – und wenn noch welche übrig sind, wird es die auch bei den Live-Konzerten zu kaufen geben!

Da J.B.O.-Konzerte aber deutlich länger dauern, als so eine LP, bleibt auch noch genug Zeit für “Alles nur geklaut”, “Bolle”, “Der Hofnarr” oder auch neuere Songs wie “Metal Was My First Love”. Langjährige J.B.O.-Fans werden sowieso die Hallen stürmen, aber auch wer “früher mal J.B.O. gehört hat”, kann hier die gute alte Zeit wieder erleben! Natürlich kann man diese Gelegenheit auch nutzen, um zum ersten Mal die wohl bescheuertste Band der Welt auf der Bühne zu sehen.

Gerade die komplette Live-Aufführung des “Meister der Musik”-Albums mit all seinen wahnsinnigen Zwischenspielen und herrlich blöedsinnigen Quatsch-Einlagen, gepaart mit knackigen Metal-Riffs und biergeschwängerter Partystimmung, bietet auch Anfängern im J.B.O.-Universum die perfekte Chance, auch zu einem Meister zu werden.

“Meister der Musik” – das 25jährige Jubiläum! Live, in voller Länge und laut!

29.09. Lohr, Stadthalle

30.09. Torgau, Stadthalle

06.10. Pirmasens, Quasimodo

13.10. Oberhausen, Turbinenhalle

14.10. Übach-Palenberg, Rockfabrik

20.10. Jena, F-Haus

21.10. Lingen, Alter Schlachthof

13.12. Aschaffenburg, Colos-Saal

14.12. Kiel, Pumpe

15.12. Vacha, Vachwerk

16.12. Andernach, JUZ

20.12. Mannheim, Capitol

21.12. Bremen, Schlachthof

22.12. Markneukirchen, Musikhalle

26.12. Ingolstadt, Eventhalle

27.12. Leipzig, Felsenkeller

Text: Rosenheim Rocks