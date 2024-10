King Thief (Choke, Teenage Bottle Rocket, This is a Standoff, …) veröffentlichen heute s/t-Debütalbum

King Thief gründeten sich im Jahre 2019 in Edmonton, Kanada. Während der Pandemie entwickelte die Band einige Songs, in denen sie Punk und einen Hauch von Post-Hardcore vermengen. Die Punk-Supergroup King Thief veröffentlichen am heutigen 11. Oktober 2024 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Zu den Mitgliedern gehören: Eric Neilson – Vocals (Change Methodical, Midnight Peg), Ryan Podlubny – Guitar ( ex-Fullblast), Shawn Moncrieff – Guitar (Choke), Nick Kouremenos – Bass (Fire Next Time, This is a Standoff, TheJohnsons) und Darren Chewka – Drums (Teenage Bottle Rocket, Old Wives). Die Gruppe stammt aus Edmonton, Alberta, Kanada.

https://bfan.link/king-thief

© King Thief – st (artwork)

Album track list

1 – Craver

2 – No Allies

3 – Gymposter Syndrome

4 – Toxic Scene

5 – We Want To Be Controlled

6 – Your Father’s Table

7 – Weather Blaboons

8 – Easy Answers

9 – Cost Of Class