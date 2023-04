Motörhead kündigen “Live At The Montreux Jazz Festival 2007” an

Motörhead kündigen mit “Live At The Montreux Jazz Festival 2007” ein Live-Album an. Dabei handelt es sich um ein spezielles, bisher unveröffentlichtes Konzert und wird am 16. Juni 2023 erscheinen. Ein neues Video gibt es zu einer Thin Lizzy Coverversion namens “Rosalie”, gespielt von Lemmy und Co.

Aufgenommen wurde das Konzert während ihrer “Kiss Of Death”-Tour im legendären Auditorium Stravinski am 7. Juli 2007. Das Live-Release wird als Doppel-LP, Doppel-CD und in einer digitalen Version erscheinen.

LP AND CD TRACKLISTING

Tracklist :

Snaggletooth Stay Clean Be My Baby Killers Metropolis Over The Top One Night Stand I Got Mine In The Name Of Tragedy Sword Of Glory Rosalie Sacrifice Just ‘Cos You Got The Power Going To Brazil Killed By Death Iron Fist Whorehouse Blues Ace Of Spades Overkill