Quentin Tarantino – Die Graphic Novel Biografie von Amazing Ameziane Comic Kritik

Amazing Ameziane präsentiert hier die “Quentin Tarantino – Die Graphic Novel Biografie” auf 240 Seiten. Erschienen ist das gute Stück mit einer Übersetzung von Christoph Haas schon im Januar 2024. Sonderlich zeitnah hab ich die Veröffentlichung dann wohl nicht besprochen, wie mir scheint. Jetzt aber nicht mehr zu ändern. Gute Gründe habe ich zudem auch, gesundheitliche und private.

Quentin Tarantino – Die Graphic Novel Biografie von Amazing Ameziane (© Splitter Verlag)

Ein geekiger Autodidakt mit „einem unleugbaren Fußfetisch“ wird „einer der größten Regisseure unserer Zeit“. Aber wie das? Außerdem werden die Fragen „Wie wurde aus einem endlos fluchenden Film-Junkie mit erklärter Vorliebe für Trash ein Mann, dessen Name Synonym für eine ganze Stilrichtung steht? Und das mit gerade einmal 9 Filmen in einer 30-jährigen Karriere?” gestellt und eventuell auch zufriedenstellend beantwortet.

QT, wie er sich selbst in diesem Werk nennt, ist zugleich Erzähler und Hauptfigur in einem. In diesem über 200-seitigem Comic wird chronologisch erzählt. Von der Kindheit bis in die Fast-Gegenwart. Sequenzen aus seinen Filmen werden gezeigt und besprochen, ebenso wenig wie die Intention dahinter und dem Warum. Beispielsweise in der Frage: Warum all diese Gewalt, diese Brutalität?

Es geht von also von einer verlustreichen Kindheit über Umwege zum sehr ungesunden Verhältnis zu Weinstein bis zum (damals) letzten Film und Roman “Once Upon A Time in Hollywood”. Außerdem werden die ein oder anderen Anekdoten und privaten Aspekte Raum gegeben. Fans bekommen eine schöne Comic-Biografie, Interessenten ebenfalls – für viele gibt es hier eine Reihe Ahs und Ohs. Zumindest, wenn man dazu neigt. Eine schöne angenehm zu lesende Veröffentlichung.

Quentin Tarantino – Die Graphic Novel Biografie

ISBN: 978-3-98721-269-7

Erschienen am: 24.01.2024

Szenario: Amazing Ameziane

Zeichnung: Amazing Ameziane

Übersetzg.: Christoph Haas

Einband: Hardcover, Bookformat

Seitenzahl: 240