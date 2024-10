Revolverheld liefern mit „Alles immer besser“ den Titelsong zur neuen Sat.1-Vorabendserie „Für Alle Fälle Familie“

Die Hamburger Band Revolverheld liefern mit ihrem Track „Alles immer besser“ den Titelsong zur neuen Sat.1-Vorabendserie „Für Alle Fälle Familie“. Der Song beschreibt laut Sänger Johannes Strate die aktuelle Lebenssituation seiner Familie perfekt. „Inhaltlich trifft der Song unsere Situation zu 100 Prozent“, erklärt der Musiker.

© Revolverheld – Alles immer besser (Single Artwork)

Die Dreharbeiten zur Serie, in der seine Frau Anna Angelina Wolfers die Hauptrolle spielt, finden in Köln statt und schaffen damit eine Zeit der Trennung, da die Familie weiterhin in Hamburg lebt. Im Text beschreibt Strate, wie einsam und trist das Leben ohne die Partnerin ist.