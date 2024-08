Rock am Ring und Rock im Park 2025 – Erste Bandwelle

Mit der ersten Bandwelle beim Rock am Ring 2025, wird auch verkündet, dass schon mehr als 90.000 Fans das Weekend-Ticket erstanden haben. Davon 55.000 für Rock am Ring und 35.000 für Rock im Park. Die Jubiläums-Editionen versprechen: Mehr Künstler:innen, mehr Bühnen, mehr Programm.

Neben Slipknot, die beim Ende der 2024er-Edition bekanntgegeben wurden, sind nun auch Bring Me The Horizon als zweiter Headliner am Start. „Es ist uns eine Ehre, eines der weltweit ikonischsten Festivals zu headlinen“, kommentiert Frontmann Oli Sykes die Einladung und verspricht: „Um unseren Fans Danke zu sagen, werden wir dort die größte Show unserer Karriere spielen!“

Die veröffentlichte Bandwelle liest sich daher so:

A Day To Remember

Beatsteaks

Biffy Clyro

Bring Me The Horizon

Feine Sahne Fischfilet

Idles

Jinjer

K.I.Z

Lorna Shore

Powerwolf

Sleep Token

Slipknot

The Ghost Inside

The Warning

Termine:

Rock am Ring: 6.–8. Juni 2025, Nürburgring, Eifel

Rock im Park: 6.–8. Juni 2025, Zeppelinfeld, Nürnberg

Tickets:

https://www.rock-am-ring.com/tickets

https://www.rock-im-park.com/tickets

© Rock am Ring 2025