Stasi FC kommt Ende März 2025 ins Kino

Ab dem 27. März 2025 kommt der Film Stasi FC ins Kino. Er ist im Verleih von SquareOne Entertainment, den Vertrieb übernimmt 24Bilder. Regie führte Daniel Gordon, Arne Birkenstock und Zakaria Rahmani, das Drehbuch stammt von Daniel Gordon, Arne Birkenstock. Im Kinofilm sind Gerd Weber, Falko Götz, Ralf Minge, René Müller, Dirk Schlegel, Alan McDougall, Harald Wittstock, Roland Jahn, Bernd Stange, Rolf Walter, Sven Friedrich, Bernd Heynemann und Bodo Rudwaleit mit dabei.

Hier steht ab sofort auch der deutsche Trailer zur Verfügung.

Zum Film heißt es in der Info: „Dresden, 1978: Als Stasi-Chef Erich Mielke nach einem sensationellen Sieg in der DDR-Meisterschaft in die Kabine von Dynamo Dresden stürmt, kippt die ausgelassene Stimmung in pures Entsetzen. Denn Mielke entscheidet, dass ab sofort sein Lieblingsverein, der Berliner FC Dynamo, die DDR-Oberliga übernimmt. Es beginnt eine denkwürdige Ära mit raffinierten Manipulationsmitteln und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Doch in den Reihen der benachteiligten Spieler und Fans regt sich Widerstand. Ein Widerstand, der sich auch auf den Straßen formt und schon bald das Ende der DDR einläutet.

Der Film zeichnet ein Bild nicht nur von den Verhältnissen im ostdeutschen Fußball, sondern auch vom Alltag in der DDR. In dieser Geschichte spiegelt der Fußball über den Sport hinaus gesellschaftliche und politische Verhältnisse und universelle Fragen zum Leben in einem autoritären System wider und konfrontiert den Zuschauer mit der Frage: „Was hätte ich getan?“

Aus erster Hand von Schlüsselpersonen, Entscheidungsträgern und einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter erzählt STASI FC, was passiert, wenn ein hässliches Regime ein Spiel in die Hände bekommt und wie „you’ll never walk alone“ in der Welt der Spionage eine völlig neue Bedeutung bekommt.“

Kinostart: 27. März 2025

im Verleih von SquareOne Entertainment

im Vertrieb von 24Bilder

© Stasi FC (© SquareOne Entertainment)