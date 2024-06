Taubertal-Festival – 8.-11. August Rothenburg – letzte Tickets im Vorverkauf

Rothenburg ob der Tauber – Der Countdown läuft: In weniger als zwei Monaten öffnet das legendäre Taubertal Festival wieder seine Pforten. Vom 08. bis 11. August 2024 verwandelt sich die malerische Eiswiese am Fuße der Rothenburger Altstadt erneut in einen pulsierenden Hotspot für Musikliebhaber aus aller Welt. Bereits jetzt sind einige Ticketkategorien ausverkauft, und das letzte Ticketkontingent steht nun zum Verkauf bereit. Wer das Kultfestival nicht verpassen möchte, sollte schnell zuschlagen!

Festival-FAQs und Extra-Highlight

Parallel zum Vorverkaufsendspurt sind auch die aktuellen Festival-FAQs online verfügbar. Diese bieten allen Besuchern wichtige Informationen rund um das Event und sorgen für einen reibungslosen Ablauf vor Ort.

Zum Billing gesellt sich last minute außerdem ein weiteres Highlight: Die südbayerische Band Heischneida wird das diesjährige Line-Up verstärken und die Festivalbesucher mit ihrer charismatischen Mixtur aus Pop, Rock, Folk und Brass zum Mittanzen bewegen. Die Musiker sind bereits von Veranstaltungen wie der Brasswiesn oder dem Chiemsee Summer ein Begriff,

Party auf dem Campingplatz: Flunky Ball und Bobby Car Rennen

Nicht nur auf den Bühnen wird es heiß hergehen – auch der Campingplatz Berg steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Party! Am Sonntag wird es dort ein Bobby Car Rennen geben, außerdem sind die Besucher dazu aufgerufen, sich am Flunky Ball-Turnier unvergesslich zu machen. Details zur Anmeldung und weitere Informationen werden in Kürze online und über die Social Media-Kanäle des Festivals bekannt gegeben.

Ein Blick auf das Line-Up

Das Taubertal Festival 2024 wartet wie jedes Jahr mit einem illustren Line-Up auf, das keine Wünsche offenlässt. Mit dabei sind unter anderem: Rise Against, Alligatoah, Deichkind, Beatsteaks, Nina Chuba, Giant Rooks, Feine Sahne Fischfilet, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und Bosse.

Nachhaltigkeit im Fokus

Wie in den Vorjahren legt das Taubertal Festival großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das Event findet in einem Naturschutzgebiet statt und setzt auf umweltfreundliche Maßnahmen wie Green Camping und den Einsatz von Ökostrom. Dieses Engagement macht das Taubertal Festival nicht nur zu einem musikalischen, sondern auch zu einem ökologisch verantwortungsvollen Highlight.

© Taubertal Festival 2024

Text: Rosenheim Rocks