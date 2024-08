Thees Uhlmann: Drei Konzerte mit seiner Band; einmalige Reunion von Warpigs

Der Musiker Thees Uhlmann spielt in diesem Jahr nur drei Konzerte mit seiner Band. Aber für das Konzert in Stade gibt es einen ganz besonderen Support in Form einer einmaligen Reunion von Uhlmanns erster Band Warpigs.

Keine 30 Kilometer von seinem Heimatort Hemmoor entfernt, wird Uhlmanns’ allererste Band, die Warpigs, nach 35 Jahren wieder auf der Bühne stehen. Aus der Band mit seinen Jugendfreunden Stemmi und Peter wurde 1991 schließlich Tomte.

Tickets für das Konzert sind über den Shop von Grand Hotel van Cleef erhältlich.

Thees Uhlmann selbst dazu:

“Ihr könnt es Euch ja vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, das letzte Konzert des Sommer in Stade zu spielen.

Also, da kommen jetzt Leute aus der Uhlmann-Familie, die haben mich das letzte mal gesehen, da hatte ich noch große Probleme meine Gitarre zu halten. Jetzt habe ich nur noch große Probleme meine Gedanken zusammen zu halten.

Das wird wunderschön für mich und wenn es für den Rest nur halb so schön wird, wird es… Warte… Genial!

Vor allen Dingen, weil ich gerade mit Stemmi und Peter telefoniert habe, ob sie Bock haben mit mir ein paar Songs zu spielen. SIE HABEN.

Die WARPIGS spielen.

Ich kann also mit den Leuten auf der Bühne stehen, mit denen alles angefangen hat, als wir 1988 in Cadenberge im “Schuppen 17” einfach das Riff von “SMOKE ON THE WATER” gespielt haben, aber es sich angefühlt hat, als hätten wir eine neue Welt betreten.

Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir auf den Namen „WARPIGS” gekommen sind, OBWOHL wir damals den Song von Black Sabbath noch nicht kannten. Also waren wir in Hemmoor zu einem Zeitpunkt so gut wie BLACK SABBATH.

Ein absolut voller, kompletter Kreis. So häufig ist das ja nun auch nicht. Junge, ich freu mich. Seine eigene Vorband sein. No Sleep till STD!

Danke an die Leute vom “Müssen alle mit“-Festival in Stade und der Stadt, dass die da den Kram stehen lassen für uns.”

Thees

THEES UHLMANN & BAND – Live 2024

23.08. Wuppertal, Waldbühne Hardt (ausverkauft)

24.08. Nordhorn, SEVENTYFIVE Festival (mit Bosse u.v.m.)

25.08. Stade, Bürgerpark (+ WARPIGS)

Neben den drei Konzerten mit Band spielt Thees Uhlmann solo als Support für KETTCAR am 31.08.24 in Linz beim 40 Jahre Posthof Geburtstagsfest.

© Thees Uhlmann Band (© Copyright by Sebastian Igel )