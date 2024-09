Volbeat beginnt nächste Woche mit der Aufnahme des neunten Studioalbums

Die dänischen Rock’n’Roller Volbeat werden in der nächsten Woche mit ihrem langjährigen Produzenten Jacob Hansen die Hansen Studios in Ribe, Dänemark, betreten, um mit der Aufnahme ihres neunten Studioalbums zu beginnen. Der Nachfolger zu „Servant Of The Mind“ aus dem Jahr 2021 soll voraussichtlich 2025 erscheinen.

Erst kürzlich hat sich Frontmann Michael Poulsen von der Europa-Tour mit seinem Death Metal-Projekt Asinhell zurückgemeldet und die Arbeiten an dem neuen Volbeat-Album angeteasert. Im letzten Oktober unterzog er sich zudem einem Hals-Operation.