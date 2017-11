Charlie Chan Folge 4 Das schwarze Kamel Hörspielkritik

Die Schauspielerin Shelah Fane kehrt für Filmaufnahmen nach Honolulu zurück. Um dies gebührend zu feiern möchte sie eine kleine Party in ihrem Strandhaus abhalten. Dort möchte sie ein großes Geheimnis bekanntgeben, welches mit dem Tod von Denny Mayo zusammenhängt. Bevor dies aber geschehen kann, wird Shelah brutal ermordet im Pavillon des Strandhauses aufgefunden.

Zum Glück wurde Inspektor Charlie Chan schon vor dem Mord informiert. Er wurde schon im Vorfeld vom Wahrsager Tarneverro angerufen, da dieser erwartete, dass an dem Abend ein Mörder entlarvt werden sollte. Dieses findet nun natürlich nicht mehr statt. Bei dem Mord ist die Uhr des Opfers beschädigt worden, so dass Charlie die genaue Tatzeit weiß und nun auch seine Verdächtigen danach befragen kann – und von denen gibt es viele. Da wäre beispielsweise der verstoßene Liebhaber, der Shelah heiraten wollte und dessen Antrag am Vormittag des Mordes abgeschmettert wurde, oder aber auch Tarneverro selbst, der nach Shelahs Ankunft ein privates Gespräch mit ihr geführt hatte und offensichtlich etwas herausgefunden hatte.

Tarneverro ist aber auch der erste, der mit einem wasserdichten Alibi bei Charlie auftaucht. Zuerst einmal erklärt er ihm, wie es möglich war Shelahs Uhr zu manipulieren um eine andere Tatzeit darzustellen, und danach berichtet er Charlie, dass er die ganze Zeit mit einem Freund auf der Terrasse seines Hotels gesprochen hat. Dadurch fällt der Wahrsager als Verdächtiger raus, bietet aber auch gleichzeitig seine Hilfe bei der Ergreifung des Täters an. Ein geschicktes Katz- und Mausspiel beginnt, bei dem Charlie immer einen Schritt zu langsam zu sein scheint. Auch wenn er ständig neue Aspekte zum Mordfall aufdeckt, scheint ihm immer das letzte Stück zur Aufklärung des Puzzles zu fehlen. Über allem steht aber immer noch die Frage – wer tötete Denny Mayo.

Mit „Das schwarze Kamel“ veröffentlicht All Score Media nun schon die vierte Episode der Charlie Chan Hörspielreihe. Wie auch schon die vorherigen Episoden beruht dieser Fall auf dem Roman von Earl Derr Biggers, der erneut von Marc Freund adaptiert wurde. Wie auch schon bei den vorherigen Geschichten ist die Handlung zwar schon ein paar Jahre alt, hat dennoch aber nichts von ihrer Spannung verloren, da sie absolut zeitlos ist.

Bei „Das schwarze Kamel“ werden erneut in typischer „Whodunit“ Manier unglaublich viele falsche Fährten gelegt, die eine nach der anderen von Charlie Chan auch als solche entlarvt werden. Dabei ist die Suche nach dem Mörder zwar seine Hauptintention, wobei ihn die Herausforderung durch den Konkurrenten, der ihm scheinbar immer einen Schritt voraus ist, genauso reizt. So ist Charlie sogar an einer Stelle kurz vorm aufgeben, bevor ihn ein kleiner Hinweis auf die richtige Spur und damit sogar auf die Lösung des Falles bringt.

Auch für die Umsetzung dieser Geschichte konnten die Macher um Regisseur und Produzent Gerd Naumann wieder auf den hervorragenden Helmut Krauss setzen, der es schafft der Hauptfigur Leben einzuhauchen. Dazu kommen noch die Stimmen von Uwe Jellinek, Thomas Schmuckert, Luisa Wietzorek, Tino Kießling, Nicolai Tegeler, Marieke Oeffinger, Peter Weis, Joachim Kaps, Jenny Löffler, Tobias Nath, Wolfgang Draeger sowie Bernd Stephan. Zusammen mit der Musik von Christian Bluthardt gelingt es allen Beteiligten auch in der vierten Episode wieder ein hervorragendes Hörspiel zu vertonen.

All Score Media beweist mit der Hörspielreihe Charlie Chan erneut, dass dieses Label ein Garant für spannende „Whodunit“ Hörspielunterhaltung ist. Das Hörspiel ist gut produziert und auch die Handlung ist bis zur finalen Auflösung mehr als spannend und man kann wirklich eine Steigerung in den erschienenen Geschichten sehen.

Karsten Kloß bewertete mit 10/10 Was denkst du darüber?