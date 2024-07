Fleshgod Apocalypse liefert barockes Metalwerk “I Can Never Die”

Die Barock-Metaller Fleshgod Apocalypse liefert ein barockes Metalwerk namens “I Can Never Die” als Single ab. Das Musikvideo kommt von der visionären Regisseurin Martina L. McLean. “I Can Never Die” stammt aus dem langersehnten sechsten Studioalbum “Opera”, das am 23. August bei Nuclear Blast Records erscheint.

Zum Song kommentiert Frontmann Francesco Paoli:

“Erinnerung ist die stärkste Kraft im Universum, da sie die einzige ist, die uns Unsterblichkeit verleihen kann. Sie kann nicht getäuscht oder nach unserem Belieben geformt werden, denn am Ende sind wir das, was wir tun, und was wir der Nachwelt hinterlassen, spiegelt treu wider, welche Art von Männern und Frauen wir gewesen sind. Manche Menschen geben ihren Handlungen nicht den richtigen Wert, fokussieren sich auf den unmittelbaren Profit und vergessen, dass unsere Entscheidungen einen entscheidenden Einfluss auf unser eigenes und das Leben anderer haben. Besonders wenn man ein Künstler ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alles, was wir erschaffen, uns überdauert, ein eigenes Leben hat und, sobald es ins Dasein gerufen wurde, allen gehört und wir keine Kontrolle mehr darüber haben. Der Tod kann jederzeit plötzlich eintreten und es gibt keine Möglichkeit, das, was geschehen ist, zu ändern, sobald wir fort sind. Für mich war einer meiner ersten Gedanken, als ich realisierte, dass ich hätte sterben können, ‘wer bin ich gewesen’ und ‘was hinterlasse ich’. Ich erinnerte mich an mein ganzes Leben und stellte fest, wie viel Entschlossenheit, Opfer und Ehrlichkeit ich in die Kunst gesteckt habe, und das machte mich so stolz, dass ich in Frieden hätte sterben können.

Aus diesem Grund haben wir diesen Song geschrieben, der nichts anderes als eine glorreiche Hymne für all jene ist, die ihr Leben in der reinsten Form der Kunst widmen.”

Regisseurin Martina L. McLean fügt über das Musikvideo hinzu:

“‘I Can Never Die’ ist das dritte Video, das ich und mein Team, Sanda Movies, in Zusammenarbeit mit Fleshgod Apocalypse für den Opera-Zyklus erstellt haben. Für einen Song mit solch tiefgreifendem und universellem Sinn – eine wahre Hymne auf den Wert der Kunst und des Künstlers – wollte ich zum visuellen Aspekt beitragen, indem ich ein experimentelles Video schuf, das vollständig von Inspiration geleitet wurde, mit vielen unterschiedlichen Ansätzen, Techniken und natürlich zu vielen Stunden des Schnitts. Angelehnt an die infernalen und chaotischen Meisterwerke von Hieronymus Bosch, aber stilistisch und zeitlich variierend, bringt die Band unendliche, hypothetische Gemälde zum Leben. Wie immer geht mein Applaus an die Band, die stets ihr Bestes gibt, sowohl in den extremsten Sets als auch in denen, wo alles der Vorstellungskraft überlassen ist.”

Auch “Bloodclock” ist eine Single aus dem Werk.

Francesco P. sagt zu dem neuen Song:

“Was sehen wir kurz bevor wir sterben? Nun, mit ‚Bloodclock’ bezeuge ich meine Visionen, die ich hatte, während ich bewusstlos an einem Seil hing, einige hundert Meter über dem Boden. Es ist verrückt, wie die Realität viel erschreckender und seelenschwerer sein kann als die Vorstellungskraft.

Kurz nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus begannen ich und Francesco Ferrini sofort mit dem Schreiben, obwohl ich noch bettlägerig war und nicht spielen konnte. Die Idee war, die Stimmung dieser dramatischen Tage einzufangen und sicherzustellen, dass das Gefühl der Verzweiflung und Angst, das noch immer durch meine Adern floss nach dem Unfall, intakt blieb. Später arbeiteten wir mit den anderen zusammen, um diese Ideen zu entwickeln und die Musik zu schaffen, die eine so starke Geschichte verdient, Musik, die Ihnen den Atem raubt und Sie in einen Strudel gemischter Gefühle und Unbehagen wirft.

Ich glaube, wir haben es zu 110% geschafft.

Und das Video ist eine spektakuläre Darstellung dieser Katastrophe. Ich habe Martina (McLean, Video-Regisseurin) an ihre Grenzen gebracht, denn ich wusste, dass sie eine poetische, metaphorische und dennoch äußerst eindrucksvolle Art finden könnte, die Wut des Songs mit beeindruckenden Bildern zu verbinden. Sie hat großartige Arbeit geleistet und wir sind stolz darauf zu sagen, dass dies das beste Musikvideo ist, das wir je in unserer Karriere hatten.

Doch dieser Song handelt nicht nur vom Tod, sondern auch vom Leben. ‚I’m not dead yet’ war eine Art Mantra, das zu meinem Schlachtruf wurde. In dem Moment, als ich aufwachte, begann ich meinen Kampf ums Überleben, der mit der Zeit zu einem wahren und nie endenden Kalvarienberg wurde, da ich noch immer das Kreuz für das trage, was an diesem Tag passiert ist. Aber das ist eine andere Geschichte und ihre Zeit wird noch kommen…”

Zum Album heißt es:

„Die besten Geschichten kommen immer aus dem Schmerz, das ist eine bittere Wahrheit, aber unbestreitbar“, sagt Francesco P. „Wir haben es geschafft, eine der schlimmsten Dinge im Leben in ein Kunstwerk zu verwandeln, das unser persönliches und künstlerisches Wachstum verkörpert und die Zuhörer auf eine Achterbahn der Gefühle mitnimmt, wo sie erleben können, was ich durchgemacht habe, Hand in Hand mit mir. Es ist ein wacher Albtraum, aber so ist das Leben manchmal, einfach beängstigend.“

Francesco P. fährt fort: „In meiner visionären Darstellung dieser Reise, die mit meiner Nahtoderfahrung beginnt und in einer sehnlichst erwünschten physischen und psychologischen Wiedergeburt gipfelt, wollte ich jeden einzelnen Schritt meines Kalvarienbergs festhalten, als wären sie Akte einer ‘Opera Lirica’, mit Dialogen oder sogar Geständnissen zu imaginären Charakteren, die während meines gesamten (Miss-)Abenteuers ständige Begleiter waren.“

Dieses Album wirft dich in einen Strudel aus Unbehagen und unkontrollierbaren Gefühlen, wo du Schmerz, Angst, Verzweiflung, Wut, Frustration, aber auch Entschlossenheit, Mut, Hoffnung und ein tiefes Verlangen nach Erlösung erleben kannst. Ich glaube fest daran, dass dieses Album ein solides Manifest der Resilienz ist, und ich hoffe, dass meine Geschichte Menschen inspirieren wird, die aus irgendeinem Grund ‘verloren’ gegangen sind.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr das vollständige Album hört und es live in allen Ecken der Welt spielt. Wir planen, jeden mit einer massiven neuen Show zur ‘Opera’ mitzunehmen, also macht euch bereit!“

Opera Tracklisting:

Opera

Ode to Art (De’ Sepolcri)

I Can Never Die

Pendulum

Bloodclock

At War With My Soul

Morphine Waltz

Matricide 8.21

Per Aspera Ad Astra

Till Death Do Us Part