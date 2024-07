Lyschko kündigen ihr neues Album für Oktober an – Single “Sag mir was Stille ist” ist draußen

Zwei Jahre nach ihrem Debütalbum kündigt die Band Lyschko nun ihr neues Album für Oktober 2024 an. Genauer gesagt wird “Niedergang II” am 25. Oktober erscheinen. Seit kurzem gibt es auch die neue Single “Sag mir was Stille heißt” samt Musikvideo.

“Das erste Album war noch gar nicht fertig abgemischt und dann war da dieser Ordner. Ohne Kommentar hat die Band mir den geschickt und da waren schon wieder 20 neue Songs“, erinnert Produzent Tobias Siebert (Klez.e) seine erneute Zusammenarbeit mit Lyschko.

© Lyschko – Sag mir, was Stille (Cover) – Artwork by @yung2nelis @arnesrm @timfahlbusch

Lyschko sind Lukas Korn und die Geschwister Lina und Jonah Holzrichter. Ihre Erfahrungen und vor allem all die Musik, die sie entdecken, nehmen sie mit in ihren Proberaum. “Das war schon immer das Wichtigste, unsere Zeit zu dritt im Proberaum – so was wie unsere Insel”, erklärt Bassist*in Jonah.

Lyschko – Sag mir was Stille heißt (Musikvideo)

“Niedergang II” von Lyschko erscheint am 25. Oktober via My Favourite Chords.

Niedergang Tour:

19.11.2024 Mainz, Schon Schön

20.11.2024 Stuttgart, Merlin

21.11.2024 Ulm, Gold

22.11.2024 Karlsruhe, Kohi

23.11.2024 Rosenheim, Asta Kneipe

25.11.2024 Leipzig, Werk2

26.11.2024 Rostock, Peter-Weiss-Haus

27.11.2024 Berlin, Kantine am Berghain

28.11.2024 Hamburg, Hafenklang

29.11.2024 Hannover, Faust

30.11.2024 Düsseldorf, Zakk

Weitere Live-Termine:

21.09.2024 Wuppertal, die Börse (Niedergang Fest)

29.10.2024 Berlin, Kantine am Berghain*

31.10.2024 Essen, Grend*

*Support von Klez.e