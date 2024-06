Mono Inc. Bassist Val Perun verlässt Band

Der Mono Inc. Bassist Val Perun verlässt plötzlich und unerwartet die Band. Die Gruppe schreibt dazu in ihrem Statement folgende Worte: “Liebe Raben,

Sehr unerwartet erreichte uns vor wenigen Tagen eine Mail über den sehr spontanen Ausstieg unseres Bassisten Val Perun. Wir sind sehr überrascht worden von dieser plötzlichen Entscheidung, so kurzfristig vor der lang ersehnten Festivalsaison. Da es für uns nicht in Frage kommt, den Sommer ohne Euch zu verbringen, sind wir sehr dankbar, dass ein Euch bekanntes Gesicht aus der Raben-Familie, mit dem wir schon häufig die Bühne teilen durften, die Position am Bass für den gesamten Sommer vertreten wird.🙏

Des Weiteren möchten wir uns jetzt erst einmal sammeln, ordnen und unseren Gefühlen Raum lassen, bevor wir unser Herz öffnen, um hoffentlich bald eine inspirierende Persönlichkeit zu finden, die uns wieder komplettiert.

Wir danken Val für zwei sehr emotionale Jahre und auch, wenn ein abruptes Ende schmerzhaft ist, wünschen wir ihm nur das Beste für seine neuen Wege. Val, es war wirklich schön die Bühne mit Dir zu teilen. ♥️

Val Perun:

“Dear Ravens,

these last few years were a life altering experience that enriched my journey both as a musician and as a person. It has been an honor and a pleasure to play with you all and experience this way of life together. All the people I’ve met during this time gave me a new perspective & strength. I’ve realized what I can do, what can I be and how I can better myself. So with that said I have made a decision to leave MONO INC. and persue other music endeavors. It has been lovely to experience this road, but I feel the time has come for me to carve my own path. I will forever be grateful for your warm welcome, for your love of who I was, and for your tolerance of who I am; I will never forget this. ❤️ I wish you all the love and happiness you all deserve.

Yours,

Val Perun”

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon