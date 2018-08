Monsters and Critics

Eigentlich ist „Fate“ ein Rollenspiel ohne feste Welt, also etwas ganz anderes als beispielsweise „Das schwarze Auge“ oder „Dungeons and Dragons“ beziehungsweise „Advanced Dungeons and Dragons“ dennoch haben sich die Macher und Vertreiber des Spiels eine passende Fantasyerweiterung zu „Fate“ überlegt – Malmsturm.

Der „Malmsturm“ ist eine düstere Fantasyerweiterung aus dem „Sword & Sorcery“ Genre, bei dem nicht unbedingt der einzelne Held im Vordergrund steht, sondern die Geschichte. „Malmsturm – Die Fundamente“ ist dabei, wie der Titel schon sagt das Grundgerüst des Spiels, auf das alles Weitere aufbaut. So erfährt man in diesem Grundband nicht nur etwas über die Welt von Malmsturm, sondern viel wichtiger auch alles über die Erschaffung der Figuren und die Erschaffung von Abenteurergruppen.

Kaum hat man mit dem Lesen von „Die Fundamente“ kann das Abenteuer auch schon starten. Zuerst geht es um alles Wichtige bei der Erstellung eines Charakters. Da man ein Rollenspielabenteuer aber niemals alleine spielen kann, erfährt man in diesen Kapiteln auch, was wichtig ist, damit eine Abenteurergruppe auch richtig funktionieren kann. Worauf sollte man bei der Erschaffung einer Figur achten, damit man beim Spielen nicht nur eine leere Hülle hat, sondern durch einschneidende Ereignisse in der Vergangenheit (genannt Aspekte) nicht nur seine eigene Figur stärkt beziehungsweise schwächt, sondern durch das Beziehungsgeflecht auch die Gruppe bereichert. Dabei ist diese Bereicherung nicht immer nur positiv. Manchmal kann dies auch immer mal wieder kleine Streitigkeiten bedeuten, die das Gruppengefüge auf die Probe stellen – dennoch aber das Spiel voranbringen.

Als Grundlage für alles dient dabei natürlich „Fate“. Das Würfelsystem bei „Malmsturm“ ist wie bei „Fate“ die Erschaffung der Figuren und die Welt natürlich sind aber anders. Netterweise muss man sich für das bessere Verständnis nicht unbedingt das Fate Grundregebuch kaufen, da man sich dieses auch auf der faterpg.de Seite herunterladen kann.

Nach dem Spielen von „Fate“ haben wir nun auch „Malmsturm“ ausprobiert und wir sind begeistert. Das Regelwerk ist informativ zu lesen und die Beispiele zu den jeweiligen Kapiteln machen das „trockene“ Beschreiben viel lebendiger und auch verständlicher. Leider ist der Druck manchmal ein wenig gewöhnungsbedürftig und auch schwer zu lesen, da die Seiten dunkelbraun und die Schrift hellbraun ist. Vor allem bei den Zitaten aus de Malmsturmwelt ist dies sehr anstrengend.

Das Grundregelwerk ist von der Aufmachung wirklich sehr schön. Der Hardcoverband ist geprägt und die Seiten haben einen Goldrand, so dass das Buch aussieht wie ein Buch aus einem geheimnisvollen Antiquariat. Persönlich finde ich es besonders cool, dass auf jeder Seite ein Heavy Metal Song sowie das dazugehörige Album abgedruckt ist, der das Spielerlebnis musikalisch noch untermauert.

Wer auf der Suche nach einem recht freien „Sword & Sorcery“ Rollenspiel ist, der liegt mit „Malmsturm“ genau richtig. Wer es nicht glaubt, der sollte es selbst ausprobieren. Persönlich finde ich es sehr kulant und nett von den Machern fast alle ihre Produkte auch kostenfrei als PDF anzubieten. Wer aber das klassische Rollenspiel mit Regelbüchern liebt, der wird aber auch von den dazu passenden Bänden begeistert sein.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten