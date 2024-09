25 Jahre SIDO – die Jubiläumstour angekündigt

Nächstes Jahr geht der Rapper Sido auf 25 Jahre Jubiläumstour. 25 Jahre Mucke machen und auf der Bühne stehen. Eine Reise von “hinter der Maske” bis “ohne Maske” und “zwischendrin” noch Jury-Mitglied in Shows, Auftritten bei dieser und jener Show oder in Videos von YouTubern wie Julien Bam. Nun wird das alles zelebriert und ein Set aus allen (?) Etappen zusammengestellt. Das Ergebnis könnt ihr auf der Tour sehen.

SIDO: 25 Jahre SIDO – die Jubiläumstour

FR 04.07.2025 Erfurt – Domplatz

SA 05.07.2025 Schweinfurt – Sachs-Stadion

SO 06.07.2025 Neu-Ulm – Wiley Sportpark

SA 12.07.2025 Ost-Berlin – Wuhlheide

SA 19.07.2025 Dresden – Filmnächte am Elbufer

SO 20.07.2025 Bremen – Open Air Gelände a.d. Bürgerweide

FR 25.07.2025 St.Goarshausen – Loreley Freilichtbühne

SA 26.07.2025 Tüssling – Schlossplatz

SO 27.07.2025 Ludwigsburg – Residenzschloss

DO 31.07.2025 Köln – Tanzbrunnen

FR 01.08.2025 Frankfurt – Freigelände Agora / Messe

SA 02.08.2025 Hamburg – Open Air am Volkspark

FR 08.08.2025 Dortmund – Westfalenpark

SA 09.08.2025 Rostock – IGA-Park

SO 10.08.2025 Chemnitz – Küchwaldwiese

SA 16.08.2025 Hannover – Expo Plaza

Tickets und exklusive Fan Upgrades gibt es sofort ausschließlich unter SIDO-TICKETS.DE