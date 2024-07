6 Fragen an Mono Inc. (Interview)

Carl Fornia, Gitarrist bei der Band Mono Inc., hat sich den sechs Fragen im nachfolgenden Interview gestellt. Die kommende Veröffentlichung heißt “MONO INC. Symphonic Live – The Second Chapter” und erscheint am 23. August 2024. Wir haben über musikalische und literarische Einflüsse gesprochen aber auch über Erwartungen und Befürchtungen bezüglich eigener Songs. Ebenso kamen Songwriting, Instrumente etc. zur Sprache. Viel Spaß beim Lesen!

© Mono Inc. logo

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musiker?

Highway To Hell (AC/DC)

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung(en)/Befürchtungen?

Alles, was bleibt. Die Nummer ist eher unbekannt und sehr ruhig. Aber dennoch…

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat? Wenn ja, welches/welcher und wieso (gerade dieses Werk)?

Martin schreibt unsere Texte und ist extrem belesen. Von Edgar Allen Poe bis Shakespeare war vieles dabei.

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem Riff, spielt ihr einfach los und ordnet dann …?

Die meisten Songs entstehen am Piano. Eine Melodie/Tonfolge gibt den Anstoß. Daran schließt sich alles andere an. Hin und wieder (wie z.B. Heartbeat of the Dead) liefert das Gitarrenthema die Erst-Inspiration.

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Wie lieben es, die Menschen auf eine emotionale Reise mitzunehmen. Von Party, Herzschmerz, Nachdenklichkeit bis hinten raus wieder Attacke ist alles dabei.

© Mono Inc. – Symphonic – The Second Chapter (Artwork)

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

Vocals

Drums

Akustik-Gitarre

Akustik-Bass

Violine

Viola

Cello

Piano

Eben ein kleines Kammerorchester.