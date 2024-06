6 Fragen an Senta (Interview)

Mit der Sängerin Senta konnte ein Interview führen. Wir sprachen über Songwriting, Einflüsse von Musik und Literatur auf die eigene Musik sowie einigem mehr. Am 10. Mai 2024 ist die aktuelle EP “Echo” erschienen.

© SENTA – echo

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musiker?

Joy Denalane- Mamani hat in meiner Jugend unglaublich viel Einfluss für mich gehabt. Die Texte hatten so viel Tiefgang und das hat mich inspiriert, meine ersten eigenen Songs zu schreiben. Musikalisch haben mich aber auch die Sounds von Coldplay immer sehr inspiriert.

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung(en)/Befürchtungen?

Mein Song Bisschen von Allem. In diesem Song geht es um meine Jugend und das Gefühl, dass ich diese Leichtigkeit manchmal sehr vermisse.

Zeilen:

Mit 14 haben wir Eistee in Tetrapacks gekauft

Sind danach zu zweit auf deinem Fahrrad nach Haus.

Einfach nicht hinterfragen

Ich hör dich heut noch sagen

Lass heimlich eine Rauchen in ner Seitenstrasse

Ich habe das erste Reel veröffentlicht und dann erst gemerkt, wie viele Menschen sich auch damit identifizieren können. Es hat mich echt berührt.

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat? Wenn ja, welches/welcher und wieso (gerade dieses Werk)?

Die Wolfsfrau.

Dies ist ein Buch, in dem es um das Urvertrauen und die weibliche Kraft geht.

Es sind Märchen, welche psychologisch analysiert werden und ich habe meinen Song Was immer es ist, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, geschrieben.

In meinem Song geht es ums Frau sein, so wie ich mich begreife. Es geht um Themen wie Schuld und Scham, das Ausbrechen von patriarchalen Strukturen und unter Frauen zu heilen.

© SENTA – So Jung (Artwork)

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem Riff, spielt ihr einfach los und ordnet dann …?

Ich spiele erst ein paar Akkorde auf dem Klavier und denke mir eine Melodie aus, erst dann kommen mögliche Textideen.

Wenn ich mich aber in einer Session mit Produzent*innen treffe, dann hab ich vorher immer eine Hook, oder eine klare Absicht mit im Gepäck.

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Ich denke, meine Songs sind sehr ermutigend und es geht um Selbstliebe-Pop.

Ich möchte auf musikalischem Wege, Unterstützerin für Menschen sein.

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

Mir habe Samples in meinem Studio ganz spielerisch kreiert und diese waren eine tolle Guideline.

Echo EP Stream