Aerosmith gehen auf “PEACE OUT Farewell Tour” und kündigen damit ihren Abschied an

Aerosmith haben kürzlich ihre Abschiedstournee mit dem Namen “PEACE OUT Farewell Tour” angekündigt und nehmen damit auch Abschied von ihren Fans. Die Tour umfasst über drei Dutzend Auftritt in Nordamerika und wird als Support von The Black Crowes begleitet. Die ersten Konzerte beginnen im September. Ein rund zweiminütiges Video ist Teil dieser Ankündigung. In diesem nehmen einige hochkarätige Künstler diese Nachricht auf und verkünden ihre Gedanken dazu. Von Auftritten in Europa ist (noch) nichts bekannt.

In dem Clip Ringo Starr, Eminem, Kelly Clarkson, Bill Burr, Terry Crews und Slash von Guns N’Roses zu Wort. Das Video zur Abschiedstournee gibt es hier: