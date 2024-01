Alice Cooper – Die letzte Versuchung von Neil Gaiman Comic Kritik

Am 23. November 2010 ist mit “Alice Cooper – Die letzte Versuchung” ein Comic von Neil Gaiman, Art Cooper und Michael Zulli beim Verlag Panini Comics erschienen. Ich lese allerdings eine andere Version, vom Cover her. Meine ist bunt, das hier gezeigte Cover ist in meiner Version erst auf der zweiten Seite. Egal. Ich denke, vom Inhalt ist es gleich.

Alice Cooper – Die letzte Versuchung von Neil Gaiman (© Panini Comics)

Der Verlag schreibt dazu: “Steven hat Angst. Vor Horrorgeschichten und davor, erwachsen zu werden. Das ändert sich, als er auf einen mysteriösen Schauspieler und sein Theater der Realität trifft. Steven bekommt eine Eintrittskarte, und als Mutprobe sieht er sich die Show an. Es ist allerdings schwieriger als erwartet, die Vorstellung zu verlassen, und Steven erfährt, was es heißt, wirklich Angst zu haben.”

Ein Theater ist in der Stadt. Zumindest für Steven, der zwar Angst hat, aber dennoch hineingeht. Er bekommt eine sehr spezielle Vorführung, ein Blick in (s)eine Zukunft. Oder besser gesagt: einer möglichen Version davon. Alice Cooper übernimmt die Führung des Theaters, bittet den jungen Steven hinein, verspricht ihm viel, doch der Junge zweifelt. Nicht ohne Grund. Es ist gruselig, angsteinflößend. Die Frage ist nur: was davon? Die mögliche Zukunft oder seine Neugierde, den Reiz des Ganzen?

Im dritten Akt geht Stevens Klasse geschminkt und verkleidet auf die Straße, schließlich ist Halloween. Und er verspricht dem Schausteller Alice Cooper noch für das große Finale im Theater vorbeizuschauen, in der Hoffnung danach endlich in Ruhe gelassen zu werden. So ganz geheuer ist ihm das Ganze nämlich (immer noch) nicht. Es bleibt also auch für die Leserschaft spannend bis zum Ende.

Mehr zum Comic

Erscheint am: 23.11.2010

Verlag: Panini

Autor: Art Cooper, Michael Zulli, Neil Gaiman

Format: Softcover

Kategorie: Comics

Seitenzahl: 108

Storys: The Last Temptation

ISBN: 9783866079342

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon