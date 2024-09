All Time Low und I Prevail veröffentlichen gemeinsamen Track “Hate This Song”

Die Alternative-Band All Time Low und die Post-Hardcore/Metalcore-Gruppe I Prevail veröffentlichen einen gemeinsamen Track mit dem Namen “Hate This Song”. Die beiden Artists verbinden das Beste aus beiden Genres in ihrem Kollabo-Track. „Hate This Song“ ist ein moderner Trennungssong, der hervorhebt, dass Musik die universelle Liebessprache ist, mit der wir kommunizieren.

© All Time Low x I Prevail – Hate This Song (Cover)

„‚Hate This Song‘ hat seit der Veröffentlichung unseres letzten Albums Tell Me I’m Alive geduldig in den Startlöchern gewartet“, sagt Alex Gaskarth von ATL. „Es war eine Gelegenheit, etwas Freches und Anderes mit einer Band zu erkunden, die wir auf dem Höhepunkt ihres Schaffens sehr respektieren. Die Jungs von I Prevail haben dem Song ihre unverkennbare Kraft verliehen und ihn in etwas wunderbar Unerwartetes verwandelt, und ich sehe unsere Bands zusammenkommen wie die beiden Seiten einer Münze, die in die Jukebox fallen, die diesen Song immer und immer wieder spielen wird.“

„Vor einiger Zeit wurden wir von dieser kleinen Band namens All Time Low angesprochen“, sagt Eric Vanlerberghe von I Prevail. „Sie schickten uns einen Track, den sie geschrieben hatten, und fragten, ob wir ihn ein bisschen aufpeppen könnten. Wir sagten auf jeden Fall zu und machten uns an die Arbeit. Wir sind so glücklich, diesen Track endlich rauszubringen und die Ersten zu sein, die einen Blastbeat auf einen ATL-Song setzen.“

