Anastacia veröffentlicht “Best Days” – Interpretation von “Tage wie diese” von Die Toten Hosen

Die Pop-Sängerin Anastacia veröffentlicht mit “Best Days” ihre Interpretation von “Tage wie diese” von Die Toten Hosen. Der Song stammt vom kommenden Album “Our Songs” und ist die erste Single daraus.

Ihre EU/UK-Fanbase hat die Musikerin erst im Herbst mit der restlos ausverkauften „I’m Outta Lockdown“-Tournee zum Feiern gebracht. Nun kündigt die US-Amerikanerin ein ganz spezielles Album an – mit dem sie vor allem ihre Verbundenheit zu Deutschland unterstreicht. Das neue Album „Our Songs“ vereint Interpretationen ganz unterschiedlicher Tophits aus Deutschland, die Anastacia jetzt auch in englischer Sprache in die Welt raustragen möchte.

Weitere Stücke vom Album stammen aus den letzten 40 Jahren. Dazu zählen unter anderem auch „Born To Live Forever“ („Geboren um zu leben“, Unheiligs #2-Hit von 2010), „Forever Young“ (Alphaville 1984 und einer der häufigsten gecoverten Songs der Popgeschichte) und „Still Loving You“ (1984) – also jene zeitlose Powerballade der Scorpions.

© Anastacia – Best Days Artwork

„Ich liebe es, etwas Neues auszuprobieren“, kommentierte sie die Kernidee ihres achten Studioalbums bereits im Vorfeld und bezeichnete den Longplayer im selben Atemzug als ein Projekt, das es so noch nie gegeben hat.“

Das Video dazu kann man schon heute hier sehen: