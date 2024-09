Annisokay und Drummer Nico Vaeen gehen in Zukunft getrennte Wege

Die Band Annisokay aus Halle (Saale) und ihr aktueller Drummer Nico Vaeen gehen in Zukunft getrennte Wege – nach nur knapp neun Jahren. Das Statement in englischer Sprache gibt es von der Band via Instagram. Danach gibt es die Übersetzung.

“Wir müssen euch heute traurige Neuigkeiten mitteilen. Nach fast neun fantastischen Jahren mit Annisokay hat unser Schlagzeuger Nico Vaeen beschlossen, weiterzuziehen und seiner Musikkarriere eine neue Richtung zu geben. Nico war seit 2016 ein wichtiger Teil unserer Reise und wir haben zusammen unzählige unvergessliche Momente erlebt, sowohl auf als auch hinter der Bühne.

Veränderungen sind ein natürlicher Teil des Lebens und obwohl wir traurig sind, ihn gehen zu sehen, unterstützen und respektieren wir seine Entscheidung voll und ganz. Trotzdem besteht kein Grund zur Sorge. Unsere geplanten Shows finden wie geplant statt. Nico wird für die erste Hälfte der Bleed Out Tour mit Within Temptation am Schlagzeug stehen, sodass wir alle die Gelegenheit haben, diese letzten Shows mit ihm zu feiern. Danach wird unser talentierter Freund Silas Fischer einspringen und für die zweite Hälfte der Tour das Schlagzeug übernehmen.

Wir wissen, dass diese Nachricht überraschend kommen mag, aber wir schätzen euer Verständnis und eure anhaltende Unterstützung zutiefst. Wir wünschen Nico alles Gute für alles, was als Nächstes kommt! 🖤

Liebe Grüße

Christoph, Rudi & Peter”