Antilopen Gang veröffentlichen Video zu “Für wenige”

Die neue Single der Antilopen Gang kommt mitsamt eines Videos daher und nennt sich “Für wenige”. Der Track stammt ebenfalls aus dem am 13. September 2024 erscheinenden Doppelalbum “Alles muss repariert werden”. Ein ruhiger, für Antilopen-Verhältnisse auffallend nachdenklicher Song, der als aufrichtiger Gruß in Richtung des angestammten Gang-Dunstkreises verstanden werden kann.

© Antilopen Gang – Alles muss repariert werden (Artwork)

Mit dem Song lässt die Antilopen Gang 15 Jahre Bandgeschichte Revue passieren, ohne sich selbst unnötig laut zu zelebrieren.

Zu dem durchaus bemerkenswerten Jubiläum wird es am 12.09. auch eine bescheidene Feier im kleinen Kreis geben, gefolgt von einer stilechten Album Release Show am 13.09., bis es schließlich am 14.09. mit dem längst ausverkauften Antilopen Air größer und extravaganter wird. Alle drei Veranstaltungen finden im Waschaus Potsdam statt, für die ersten beiden gibt es noch Tickets.

ANTILOPEN GANG 2024 @ Waschhaus, Potsdam

12.09.2024 15 Jahre Antilopen Gang, Der kleine Jubiläumsabend

13.09.2024 Alles muss releast werden, Album Release Show

14.09.2024 Antilopen Air (Ausverkauft!)

ANTILOPEN GANG – FÜR WENIGE (Musikvideo)