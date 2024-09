Antilopen Gang veröffentlicht drei neue Singles

Das Doppelalbum “Alles muss repariert werden” der Antilopen Gang erscheint am 13. September 2024. Es besteht aus einer Rap-LP und einer Punk-LP. Auch das dürfte mittlerweile alles bekannt sein. Um das Release noch mehr zu feiern, wurden zeitgleich DREI Singles veröffentlicht. Namentlich sind dies: „Weg von hier“, „American Fitness am Hermannplatz“ und „Der Romantische Mann“. Dabei handelt es sich um drei Solo-Songs, jede Antilope darf als Lead-Sänger in Erscheinung treten.

© Antilopen Gang – Alles muss repariert werden (Artwork)

ANTILOPEN GANG – DER ROMANTISCHE MANN (Musikvideo)

ANTILOPEN GANG – WEG VON HIER (Musikvideo)

ANTILOPEN GANG – AMERICAN FITNESS AM HERMANNPLATZ (Musikvideo)