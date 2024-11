Architects kündigen neues Album „The Sky, The Earth And All Between“ an

Architects kündigen neues Album „The Sky, The Earth And All Between“ für eine Veröffentlichung am 28. Februar 2025 über Epitaph an. Der Titel lautet „The Sky, The Earth And All Between“. Wir berichteten auch kürzlich darüber, dass die Band mit Linkin Park im kommenden in Deutschland spielen wird. Außerdem gibt es weiter unten noch die neue Single „Whiplash“ samt Video.

Es handelt sich dabei um die dritte Single vom kommenden Longplayer und wurde von Sam Carter und Dan Searle geschrieben, sowie produziert von Jordan Fish.

Dan Searle sagt: „Wir bewundern Regisseur ‚Specter‘ schon lange für seine optische Arbeit für u.a. Rammstein, daher war es uns eine Freude, ihn für diesen Song zu engagieren. Sein visuelles Konzept hat die Worte auf einzigartige Weise zum Leben erweckt. Das mag vielleicht mehr Fragen als Antworten aufwerfen, aber manchmal ist das einfach die Schönheit in der Kunst.

‚Whiplash’ markiert den Beginn einer neuen Ära für Architects. Es ist ein Song, der von Tribalismus spricht, von einer sich vertiefenden Kluft, die zwischen Menschen liegt, die nur auf Meinungen und Überzeugungen basiert. Es gab uns die Möglichkeit, diese Konzepte auf eine Art und Weise zu erforschen, wie wir es vorher nicht getan haben, und zum ersten Mal seit einer Weile gab es uns Treibstoff, etwas wirklich Heftiges zu schreiben“.

Sam Carter fügt hinzu: „Wir sind so glücklich, zurück zu sein und einen Song zu veröffentlichen, den wir absolut lieben, er zeigt uns von unserer besten Seite und wir denken, dass er ein Fan-Favorit sein wird.”

Die Liste der Termine liest sich wie folgt:

ARCHITECTS

auf Tour mit LINKIN PARK

16.06.2025 Hannover – Heinz-Von-Heiden-Arena

18.06.2025 Berlin – Olympiastadion

01.07.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel Arena

08.07.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park

Tracklist:

Elegy

2.Whiplash Blackhole Everything Ends Brain Dead (feat. House of Protection) Evil Eyes Landmines Judgement Day (feat. Amira Elfeky) Broken Mirror Curse Seeing Red Chandelier