Architects: neue Single „Blackhole“ mit cineastischen Video

Architects stellen ihre neue Single „Blackhole“ mit cineastischen Video aus dem kommenden Studioalbum „The Sky, The Earth And All Between“ vor. Der Longplayer erscheint am 28. Februar 2025 via Epitaph und ist das 11. Studioalbum der britischen Metalcore-Band. Das Video zu „Blackhole“ wurde in Kalifornien gedreht.

Frontmann Sam Carter teilt mit: „Ich freue mich so sehr, dass Blackhole“ veröffentlicht wird, es ist einer meiner Lieblingssongs vom Album. Das Video ist genauso intensiv wie der Song. Wir haben das Video an einem so wilden Ort gedreht, dass wir wirklich ganz oben auf den Gebäuden sind, die man sieht. Das hier sind Architects von ihrer wildesten Seite.“

Architects werden im März durch Frankreich, Spanien und Portugal touren, gefolgt von ausgewählten Terminen als direkter Support von Linkin Park in Deutschland.

Die Daten wie folgt:

ARCHITECTS

auf Tour mit LINKIN PARK

16.06.2025 Hannover – Heinz-Von-Heiden-Arena

18.06.2025 Berlin – Olympiastadion

01.07.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel Arena

08.07.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park

Tracklist:

Elegy

2.Whiplash Blackhole Everything Ends Brain Dead (feat. House of Protection) Evil Eyes Landmines Judgement Day (feat. Amira Elfeky) Broken Mirror

10.Curse Seeing Red Chandelier