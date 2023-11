As The World Dies unterschreibt Plattenvertrag bei Reaper Entertainment

Die Death Metal Band As The World Dies aus Birmingham, England, hat kürzlich einen Plattenvertrag bei Reaper Entertainment unterschrieben. Mit dabei ist Scott Fairfax (Memoriam) und die Gruppe nimmt derzeit mit neuem Line-Up ihr zweites Studioalbum auf.

Die Band hatt nun einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment unterzeichnet.

Mastermind Scott Fairfax kommentiert:

“ Wir freuen uns sehr, bei Reaper International zu unterschreiben. Wir wissen, dass die Arbeit mit einem so guten Team einen großen Unterschied für den Output der Band ausmachen wird, genau das, was wir brauchten, das fehlende Glied.“

Flori Milz (Geschäftsführer REAPER ENTERTAINMENT) kommentiert:

„Scott und Chris hatten mich bereits bzgl. dem ersten Album der Band gefragt und ob wir es über Reaper veröffentlichen wollten. Zu diesem Zeitpunkt betrieben Greg und ich das Label noch nebenbei und hatten nicht die Kapazität, ein weiteres Album zu veröffentlichen – was sehr schmerzhaft war. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir endlich gemeinsam an dem zweiten Album arbeiten konnten. Scott und ich kennen uns seit vielen Jahren durch unsere Arbeit mit MEMORIAM, daher ist es eine große Freude, mit ihm auch bei seiner neuen Band zusammenarbeiten zu können. Willkommen in der Reaper-Familie!“

Das neue Album ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 geplant.

AS THE WORLD DIES sind:

Scott Fairfax – lead guitars/keyboards

Darren Mcgillivray – guitars

Chris Mcgrath – drums

Bill Richmond – bass

Jay Price – vocals

Discography:

Agonist (2022)

© As The World Dies – Agonist (Artwork)

AS THE WORLD DIES online:

https://www.astheworlddies.co.uk

