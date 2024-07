ASP mit neuer Single “Und wir tanzten (Piano Variante)”

ASP sind mit einer neuen Single dabei und sie lautet “Und wir tanzten (Piano Variante)”. Ausgekoppelt aus dem Jubiläums-Album “Returning To Haunted Places”, welches am 6. September 2024 erscheinen wird. Je ein Song von allen 1 Studioalben wurde komplett neu aufgenommen. Mehr Infos zum Album hier, danach folgt die Piano Variante:

Anbei gibt es noch das Albumcover und die Tracklist:

© ASP – Returning to Haunted Places (Artwork)

CD1

01 Beschwörung (Dunkelromantische Nacht Version)

02 Und wir tanzten (Piano Variante)

03 Morgengrauen irgendwo (Herumor Interpretation)

04 Nimm mich! (Piano Variante)

05 Fading Away (Cinematic Horrors Version)

06 Carpe noctem (Dunkelromantische Nacht Version)

07 Bitte nicht stören!/Unwesentreiben (Cinematic Horrors Version)

08 The Eternal Stranger (Dark and Dusty Road Version)

09 Abschied (Herumor Interpretation)

CD2

01 SonARte (Geisterschiffe) (Herumor Interpretation)

02 Reflexionen (Cinematic Horrors Version)

03 Wechselbalg (Piano Version)

04 Ich will brennen (Dunkelromantische Nacht Version)

05 So viel tiefer (Re-Covered)

06 Fortsetzung folgt … (Teil 25 „Danksingung“)

07 Bei den Schatten unter den Wurzeln

08 Du musst verrückt sein

09 Ihr wollt es dunkler

ASP

(Support: Samsas Traum, Two Minds Collide)

02.10.2024 Stuttgart, Theaterhaus

03.10.2024 Oberhausen, Turbinenhalle

04.10.2024 Hamburg, Markthalle

05.10.2024 Dresden, Alter Schlachthof

06.10.2024 Berlin, Huxleys Neue Welt

31.10.2024 Neukirchen/Saar, Neue Gebläsehalle

01.11.2024 München, Backstage

Ein aktuelles Interview mit ASP findet ihr hier: