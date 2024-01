At Any Time von Inner Conflict CD Kritik

Am 24. November 2023 ist “At any time” von der Kölner Hardcore-Punk-Band Inner Conflict auf den Labels Santa Diabla und Raccoone Records erschienen. Die Band schreibt auf Bandcamp folgendes dazu: “An „At any time“ haben wir lange rumgebastelt und jetzt isset endlich da. Ihr könnt euch das umsonst runterladen, freuen uns aber auch, wenn ihr uns etwas unterstützen wollt.” Der Bandcamp-Stream ist für euch weiter unten zu finden.

© Inner Conflict – At any time (Artwork)

Selbstbeschreibung des Stils der Band ist “Heartcore”. Die Gruppe aus Köln gründete sich schon im Jahre 1992. Da war ich krasse vierzehn Jahre jung. Und gerade in der Entdeckungsphase. Auch musikalisch. Erste Metal- und Punk-Platten trudelten ein bei mir, die Welt der Mailorder öffnete sich und die Welt der Genres auch.

Die sieben neuen Tracks auf „At any time“ haben eine Spielzeit von 19:52 Minuten und gehen gut ins Ohr. Das beginnt schon mit dem Opener „Vanessa“. Melodisch, flott und die Betonung in der Zeile besonders auf den Worten „Jede Wette“ finde ich sehr angenehm. Gerade beim ersten Mal, als die Zeile auftaucht, empfinde ich den rauen Anteil in den Vocals als sehr angenehm.

Danach folgt „Quickfix“ und ist gleichzeitig auch der kürzeste Song vom Release. Nun folgt „Geier über Leichen“. Ein Stück, das mich sentimental werden lässt. Schon zu Beginn, ohne den Gesang. Und auch die Zeile „und die Welt scheißt wieder mal dich“ kann ich leider, viel zu gut, nachfühlen. Anschließend kommt „Guantanamo“ und sowas wie die Single namens „Anzünden“. Danach folgen „Tausend Fäden“ und das letzte Stück „Pegel“.

Insgesamt gehen die sieben Stücke in knapp zwanzig Minuten viel zu schnell vorüber. Aber es ist ein gutes Album, das mir Spaß macht und mir sehr gefällt. Ich mag die schnelleren Parts, kann den etwas gemäßigteren Momenten aber auch viel abgewinnen. Texte gab es online leider nicht zu lesen. Das mach ich immer gerne, während die Musik läuft.

Nachfolgend Tourdaten und Bandcamp-Stream. Anhören wird empfohlen. Es lohnt sich.

https://www.innerconflict.de/

Next Gigs:

02/02/2024 . Duesseldorf, Linkes Zentrum (w/ Knigge + Krust)

03/02/2024 . Leipzig, this time: Connewitz not Plagnitz – (w/ OK Nein & Shutcombo)

15/03/2024 . Muenster, Baracke

16/03/2024 . Ottersberg, AZ (w/ Resistenz ’32)

08/06/2024 . Rock am Berg, Merkers

