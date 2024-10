Authority Zero werden 30 – dazu gibt es eine neue EP und eine Video-Single namens “Lights Out”

Die legendäre Punkband Authority Zero wird 30. Zu diesem Anlass gibt es eine neue EP namens “Thirty Years: Speaking to the Youth” und eine Video-Single namens “Lights Out” von eben dieser EP, die am 1. November erscheinen wird. Bei “Lights Out” handelt es sich um die Lead-Single dieser EP. Das begleitende Musikvideo dazu gibt es weiter unten zu sehen.

© Authority Zero – Lights Out (Single Artwork)

Mit der 6-Song-EP blickt die Band aus Arizona auf 30 Jahre musikalisches Schaffen und sicherlich einige Auf und Abs zurück. Authority Zero wurde von Highschool-Kids gegründet.

Die EP mit dem Titel „Thirty Years: Speaking to the Youth“ handelt „im Wesentlichen davon, an sich selbst zu glauben und für das zu kämpfen, woran man glaubt“, sagt Frontmann Jason DeVore. „Was auch immer das sein mag.“

Die Texte reflektieren die Welt, die er um sich herum durch den Filter seiner eigenen Erfahrungen sieht.

„Es geht um die Reise dieses Lebens und das Bewusstsein für alles“, sagt er. „Jeder Moment ist gut oder schlecht. Wenn es etwas gibt, das du liebst und von dem du eine starke Überzeugung hast, hab keine Angst, aufzustehen und darüber zu sprechen, dafür zu kämpfen, gehört zu werden und es letztendlich in seiner Gesamtheit zu leben und anzunehmen.“

DeVore, Bassist Mike Spero, Gitarrist Brandon Landelius und Schlagzeuger Chris Dalley verbrachten eine Woche in Arizona, um „30 Years“ zu schreiben, ihre erste neue Musik seit der Veröffentlichung von „Ollie Ollie Oxen Free“ im Jahr 2021.

„So klingt Authority Zero im Moment wirklich, wenn man uns vier für eine Woche in einen Raum steckt“, sagt DeVore.

Die Bandkollegen verbrachten dann zwei Wochen mit Produzent Cameron Webb, der auch bei „Ollie Ollie Oxen Free“ und „The Tipping Point“ aus dem Jahr 2013 das Ruder übernahm, in den Maple Studios in Santa Ana, Kalifornien.

Was „Speaking to the Youth“ angeht, sagt DeVore: „In gewisser Weise sprechen wir mit uns selbst als Kindern und mit den zukünftigen Generationen, sowohl den heutigen als auch den kommenden.“

© Authority Zero – Thirty Years_ Speaking to the Youth (Album Artwork)

Titelliste:

A Change In The Tide Lights Out Ways To Wage A War Long Way To Go Second Chances Speaking To The Youth