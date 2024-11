Avantasia schließt Plattenvertrag mit Napalm Records

Die Metaller Avantasia schließen einen Plattenvertrag mit dem Label Napalm Records ab. Außerdem kommt die Band im Frühjahr 2025 auf „Here Be Dragons”-Tour. Auf neue Musik können sich die Fans ebenfalls freuen.

Tobias Sammet kommentiert:

„AVANTASIA ist zurück und mit der größten Show, die wir während der diesjährigen Festivalsaison jemals veranstaltet haben, haben wir Ihnen bereits einen Vorgeschmack auf das gegeben, was noch kommen wird. Angetrieben von dem unglaublichen Geist und der Energie unserer Tour gingen wir zurück ins Studio, um diesen Schwung in die Entstehung unseres bisher kraftvollsten Albums zu lenken: Here Be Dragons.

Wir freuen uns auch, unsere neue Partnerschaft mit Napalm Records bekannt zu geben. Ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre tiefe Liebe für die Welt von AVANTASIA waren wirklich inspirierend und sie sind genauso begeistert wie wir, dieses neue Kapitel zum Leben zu erwecken.

Ich könnte nicht aufgeregter auf die Zukunft sein. AVANTASIA ist zurück, größer und stärker als je zuvor!“

Thomas Caser, Geschäftsführer von Napalm Records, ergänzt:

„Tobias Sammet ist einer der einflussreichsten und produktivsten Künstler, die dieses Genre je hervorgebracht hat. Mit seiner grenzenlosen Kreativität und unermüdlichen Hingabe hat er mit AVANTASIA eine der spektakulärsten Bands der Welt geschaffen. Wir freuen uns, gemeinsam einen weiteren Meilenstein in der Bandgeschichte zu setzen und sind bereit, das kommende AVANTASIA-Album weltweit mit Vollgas zu veröffentlichen! Willkommen, Tobi!“

Here Be Dragons Tour 2025

14.03.25 DE – Hamburg / Sporthalle

15.03.25 BE – Brussels / AB Box

16.03.25 FR – Paris / Olympia

18.03.25 LU – Esch-sur-Alzette / Rockhal

20.03.25 DE – Berlin / Columbiahalle

21.03.25 DE – Bamberg / Brose Arena

22.03.25 DE – Bochum / RuhrCongress

24.03.25 UK – London / The Roundhouse

26.03.25 NL – Tilburg / O13

28.03.25 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

29.03.25 CZ – Prague / Forum Karlin

01.04.25 HU – Budapest / Barba Negra

02.04.25 AT – Vienna / Gasometer

04.04.25 DE – Munich / Zenith

05.04.25 DE – Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle

06.04.25 DE – Cologne / Palladium

08.04.25 IT – Milan / Alcatraz

09.04.25 CH – Zurich / The Hall

11.04.25 ES – Barcelona / Razzmatazz

12.04.25 ES – Madrid / Vistalegre

© Avantasia Here Be Dragons Tour 2025