AXXIS starten morgen „Coming Home“ Tournee

AXXIS starten morgigen 5. September 2024 ihre „Coming Home“ Tournee. Damit wird die Zeitspanne für eine letzte Live-Möglichkeit eingeläutet und eine neue Support-Band gibt es ebenfalls. Als Support bei den Shows in in Aschaffenburg, Augsburg, Geiselwind und Regensburg werden SONS OF ETERNITY COP UK ersetzen, die aus gesundheitliche Gründen absagen mussten. FREEDOM CALL sind nach wie vor der very special guest beim Tourauftakt im Backstage Werk, wo auch das Maskottchen der Münchener American Football Mannschaft MUNICH RAVENS bei AXXIS auf der Bühne vorbeischauen wird: Dave The Rave.

Bernhard und Harry verkünden:„Wir freuen uns tierisch ab dem 5.9. in so vielen tollen Städten gemeinsam mit den besten Fans der Welt unser neues Album „Coming Home“ abzufeiern. So oft waren wir schon in diesen Venues, dass es sich anfühlt, wie nach Hause zu kommen. Wir werden dabei eine spannende, musikalischen Zeitreise von 1989 bis 2024 unternehmen und gemeinsam magische Momente auf der Bühne durchleben. Der Herausforderung eine einzigartige Setlist zu präsentieren, die das ganze AXXIS Spektrum abdeckt, werden wir uns stellen! Dass jetzt schon ein paar Shows ausverkauft sind zeigt, dass unser Top 20 Album „Coming Home“ super ankommt! Auch die Shows mit Freedom Call in München und Pratteln werden der Oberhammer! In München gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Was passiert, wenn der AXXIS Booking Manager Nikolas beim Heimspiel der Munich Ravens beim Roulette gewinnt? Das Vereinsmaskottchen “Dave the Rave” tritt beim AXXIS Konzert am 5.9 in München auf!“

Das aktuelle Video „Dark Angel“ sieht man hier:

AXXIS “Coming Home” Tour 2024/25

support Sons Of Eternity

05.09.2024 D – München / Backstage Werk (mit FREEDOM CALL und Dave The Rave/MUNICH RAVENS)

06.09.2024 CH- Pratteln / Z-7 (mit FREEDOM CALL)

25.09.2024 D – Aschaffenburg / Colos-Saal *

26.09.2024 D – Augsburg / Spectrum *

27.09.2024 D – Geiselwind / Music Hall *

28.09.2024 D – Regensburg / Airport Obertraubling *

02.10.2024 D – Lennestadt-Halberbracht / Schützenhalle (ausverkauft)

23.01.2025 D – Siegburg / Kubana

24.01.2025 D – Stuttgart / Im Wizemann

25.01.2025 D – Nürnberg / Hirsch

https://www.eventim.de/axxis

Anniversary Shows:

29.11.2024 D – Memmingen / Kaminwerk (ausverkauft)

29.12.2024 D – Bochum / Zeche (ausverkauft)

Festivals:

16.12.2024 CZ – Praha / Rockové vánoce na Barce

11.01.2025 D – Hamburg / Ballroom Birthday Bash Festival