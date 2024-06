Die Beastie Boys feiern 30 Jahre “Ill Communication” und kündigen dafür eine Deluxe-Edition des Kult-Longplayers für den 26. Juli 2024 an. Das legendäre Kultalbum „Ill Communication“ wird dann in einer limitierten 3LP-Deluxe und Tape-Ausführung veröffentlicht.

© Beastie Boys – Ill Communication (Artwork)

Ursprünglich veröffentlicht vor 30 Jahren, um genau zu sein am 31. Mai 1994, war das Album „Ill Communication“ viel mehr als nur der Longplayer, der die Beastie Boys auf #1 der Billboard 200 Charts zurückbrachte. Kurz zusammengefasst war das vierte Album von Michael „Mike D“ Diamond, Adam „Adrock“ Horovitz und Adam „MCA“ Yauch der Auslöser dafür, dass der Multi-Platin-Release zum Inbegriff für Popkultur wurde. „Ill Communication“ brachte den ikonischen Song „Sabotage“ mitsamt des Kult-Videos von Regisseur Spike Jonze in Zusammenarbeit mit dem Alter Ego Nathaniel Hornblower (aka Adam Yauch) hervor, einem Tribute an die 70er Jahre Copshows. Das Ergebnis gibt es weiter unten zu sehen.

3LP Deluxe-Edition, die eine seltene Version des Albums wieder aufleben lässt, die ursprünglich in einer limitierten Auflage im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Diese lange vergriffene und von Fans und Sammlern hoch gehandelte Version von „Ill Communication“ wird jetzt in Form der Deluxe-Edition mit „Wackelbild“-Cover und einer dritten LP mit 12 Bonustracks erhältlich sein (mit Raritäten wie einer Live-Version von „The Maestro“ vom 1992er Album „Check Your Head“, „Mullet Head“ und zehn weiteren Remixen, B-Seiten und diversen Kuriostäten), die in einem stabilen Schuber unterbracht sind und mit 180g Vinyl vervollständigt werden.

Limitierte Tape-Edition, in diesem Format ist “Ill Communication” erstmals seit Jahrzehnten erhältlich.

Hier das Video „Sabotage“ anschauen: