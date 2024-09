Beatsteaks geben Please-Tour 2025 bekannt, 2024 ausverkauft

Beatsteaks verkünden eine ausverkaufte Please Tour 2024 und geben zeitgleich neue Termine für 2025 bekannt, um der großen Nachfrage gerecht werden zu können. Das aktuelle Studioalbum der Berliner wurde in den letzten Monaten schon abgefeiert. Der Release-Day wurde am Veröffentlichungswochenende mit zwei großen Konzerten in der Berliner Wuhlheide vor 35.000 Menschen zelebriert. Ab morgen ist Band auf eine komplett ausverkaufte Tour mit 13 Terminen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu sehen Wer es 2024 nicht geschafft hat, die Band live zu erleben, 2025 gibt‘s eine neue Chance: Die „Please“- Tour geht in die letzte Runde.

Der Vorverkauf startet am Freitag, 20.09., ab 9 Uhr exklusiv im bandeigenen Shop unter beatstuff.de

Und ab dem 27.09. 9 Uhr auf beatstuff.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

PLEASE – Tour 2025

29.05.2025 Magdeburg – AMO Kulturhaus

30.05.2025 Neunkirchen – Neue Gebläsehalle

31.05.2025 Augsburg – Kongress am Park

03.06.2025 Flensburg – Deutsches Haus

04.06.2025 Göttingen – Stadthalle

10.06.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

11.06.2025 Köln – Palladium

17.06.2025 Frankfurt – myticket Jahrhunderthalle

18.06.2025 Stuttgart – BÜRGER Freilichtbühne

20.06.2025 Braunschweig – Lokpark Open Air

21.06.2025 Coburg – Kulturfabrik Cortendorf

04.07.2025 Dresden – Junge Garde

18.07.2025 Cottbus – Messe

19.07.2025 Freiburg – Zelt-Musik-Festival

09.10.2025 Hamburg – Inselpark Arena

10.10.2025 Erfurt – Messe

11.10.2025 Münster – MCC Halle Münsterland

PLEASE – Tour 2024 (Ausverkauft!)

18.09.2024 Stuttgart – LKA Longhorn

19.09.2024 Hannover – Capitol

21.09.2024 Rubingen (CH) – Mühle Hunziken

22.09.2024 Zürich (CH) – Dynamo

23.09.2024 Zürich (CH) – Dynamo

25.09.2024 Wien (AT) – Arena Open Air

26.09.2024 München – Zenith

28.09.2024 Bremen – Pier 2

29.09.2024 Bielefeld – Lokschuppen

01.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

02.10.2024 Offenbach – Stadthalle Offenbach

04.10.2024 Köln – Palladium

05.10.2024 Hamburg – Inselpark Arena

AJZ Tour (Ausverkauft!)

09.10.2024 Cottbus – Chekov AJZ

11.10.2024 Schwerin – Komplex Schwerin

12.10.2024 Rosswein – Jugendhaus

Festivals 2025

06.06. – 08.06.2025 Nürnberg – Rock im Park

06.06. – 08.06.2025 Nürburg – Rock am Ring

27.06. – 29.06.2025 Linz Donauufer (AT) – Lido Sounds

