Beatsteaks überraschen mit neuem Video „Love Like That“ kurz vor Tour-Start

Kurz vor Beginn der “PLEASE”-Tour überraschen die Beatsteaks mit einem neuen Video zum Song „Love Like That“. Die Shows sind fast restlos ausverkauft, allein für das Konzert in München im Zenith sind noch Tickets zu haben. „Das ruhigste Lied unseres neuen Albums PLEASE – illustriert mit den langsamsten und schönsten Bildern inmitten des wildesten Konzertes. Eine Ballade im windstillen Zentrum der beiden Release Konzerte vom 28./29. Juni 2024 in der Berliner Wuhlheide – gefilmt, zeitgedehnt und editiert von Jean-Pierre Meyer-Gehrke in slowest motion”.

„Love Like That“ stammt vom aktuellen Beatsteaks-Album „PLEASE“, welches am 28.06.24 erschienen ist und Platz drei in den deutschen Albumcharts erreicht hat.

PLEASE – Tour 2024

14.09.2024 Prag (CZ) – Lucerna Music Bar AUSVERKAUFT!

18.09.2024 Stuttgart – LKA Longhorn AUSVERKAUFT!

19.09.2024 Hannover – Capitol AUSVERKAUFT!

21.09.2024 Rubingen (CH) – Mühle Hunziken AUSVERKAUFT!

22.09.2024 Zürich (CH) – Dynamo AUSVERKAUFT!

23.09.2024 Zürich (CH) – Dynamo AUSVERKAUFT!

25.09.2024 Wien (AT) – Arena Open Air AUSVERKAUFT!

26.09.2024 München – Zenith

28.09.2024 Bremen – Pier 2 AUSVERKAUFT!

29.09.2024 Bielefeld – Lokschuppen AUSVERKAUFT!

01.10.2024 Leipzig – Haus Auensee AUSVERKAUFT!

02.10.2024 Offenbach – Stadthalle Offenbach AUSVERKAUFT!

04.10.2024 Köln – Palladium AUSVERKAUFT!

05.10.2024 Hamburg – Edel-Optik-Arena AUSVERKAUFT!

AJZ Tour (Ausverkauft)

09.10.24 Cottbus – Chekov AJZ

11.10.24 Schwerin – Komplex Schwerin

12.10.24 Rosswein – Jugendhaus

TBA – Hamburg – Rote Flora

Festivals 2025

06.06.2025 – 08.06.2025 Nürnberg, Rock im Park

06.06.2025 – 08.06.2025 Nürburg, Rock am Ring

27.06.2025 – 29.06.2025 Linz Donauufer (AT) – Lido Sounds